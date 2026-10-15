Designan grupo especial para investigar crimen de menor de edad en El Carmen de Viboral

Con el paso de las horas se siguen conociendo detalles del crimen que cobró la vida de Agustín Alzate Marín, un adolescente de 13 años de edad, que en las últimas horas fue baleado en zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral.

La fuerza pública y otros organismos judiciales ya están tras la pista de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y son señalados de dispararle con arma de fuego al menor de edad cuando transitaba por una calle del barrio La Alhambra para posteriormente llevarse su morral.

Publicidad

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, reveló que al frente de la investigación ya está un grupo especializado de la Fiscalía, mientras que la policía cuenta con posibles indiciados sobre los cuales recopilan las pruebas necesarias para proceder con la solicitud de órdenes de captura.

"Ya están sobre la pista de varias personas que tienen como indiciados de este hecho. Además, se está haciendo un análisis de las cámaras que hay en el municipio para a ver si podemos encontrar la relación", manifestó.



El funcionario agregó que serán las investigaciones las encargadas de determinar lo que llevaba la víctima en su morral y si el caso está relacionado con un hurto o las dinámicas del microtráfico en la región, atribuidas a grupos delincuenciales como El Mesa y el Clan del Golfo que se disputan su control.

Para acompañar las labores de la fuerza pública en el esclarecimiento del caso, se mantiene vigente la recompensa de 200 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a los responsables del hecho violento.