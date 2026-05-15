Desmantelan caleta con explosivos de disidencias Farc en zona rural de Briceño, Antioquia

Tras recientes hechos violentos en el municipio de Briceño, la fuerza pública sigue con acciones para garantizar el retorno del orden público, especialmente en zonas rurales donde persisten las confrontaciones entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc.

En medio de estas acciones, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.°4 desmantelaron un depósito ilegal que contenía explosivos con los que al parecer el mismo grupo armado comandado por alias ‘Calarcá’ pretendía atentar contra tropas y la misma población civil.

El hallazgo se produjo en la vereda Guaico donde además de cuatro artefactos explosivos, hallaron elementos que servirían para su activación como radios de comunicación, baterías e interruptores.

De igual manera, en zona urbana soldados de la misma unidad permanecen desplegados, especialmente durante la noche, para garantizar la seguridad en este territorio del Norte del departamento.



En el municipio de Briceño, nuestros soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la #CuartaBrigada, permanecen desplegados día y noche, realizando patrullajes nocturnos para brindar seguridad y protección a la población.



De manera sostenida, continúan las operaciones… pic.twitter.com/GgNWaEO6cK — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 14, 2026

Pese a estas acciones, en varias oportunidades autoridades locales y regionales han cuestionado que sigue siendo insuficiente el pie de fuerza en la localidad para contrarrestar la presencia de ilegales.

Esto quedó en evidencia durante lo ocurrido con el joven periodista Mateo Pérez Rueda, donde fue la mediación de organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo los que lograron el hallazgo y entrega de su cuerpo en un lugar entre las veredas El Hoyo y Palmichal.