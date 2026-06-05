Desmantelan 'call center' que usaban para vender heroína cerca de colegios en Medellín

En Medellín fue desmantelado un call center criminal que vendía heroína en entornos escolares y parques de la ciudad. Entre los capturados se encuentra alias 'Iván', máximo líder de la estructura y quien usaba a su mamá y su hijastra para los delitos.

Las autoridades en Medellín desarticularon una organización criminal dedicada a la distribución de heroína en Medellín y el Valle de Aburrá. La operación, denominada Andrómeda, permitió la captura de 10 personas, entre ellas los principales cabecillas de la estructura, señalada de operar una sofisticada red de expendio de estupefacientes vinculada a La Terraza.

Además de las capturas, se realizaron 10 allanamientos en Medellín, La Ceja e Ipiales, en donde fueron incautadas dosis de heroína, anfetaminas, metadona, un arma de fuego, munición, equipos tecnológicos y dinero en efectivo.

Según la investigación, la organización utilizaba un sistema similar a un call center para coordinar la venta y entrega de droga mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y otras plataformas de comunicación.



El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, habló de alias 'Iván' el máximo líder de la estructura y quien usaba a su hijastra y a su madre para delinquir en la capital de Antioquia: "Lo desgraciado que era este tal Iván, primo o perro, que utilizaba su hijastra desde los 12 años. Oigan bien, desde los 12 años para la distribución y la comercialización. ¿Cuál padrastro? Lo que era es un bandido.", señaló el funcionario.

Sobre alias 'Iván' se conoció que tras cumplir una condena por tráfico de heroína, retomó el control de esta actividad ilícita y consolidó una red de distribución con presencia en varios barrios de Medellín y municipios del Norte del Valle de Aburrá.

Las autoridades establecieron que la red distribuía estupefacientes en sectores estratégicos de Medellín, incluyendo zonas cercanas a colegios, universidades, estaciones del Metro, centros médicos, parques y otros lugares de alta afluencia de personas.

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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para nueve de los detenidos y detención domiciliaria para una de las procesadas, madre de alias 'Iván'.