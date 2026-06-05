Estadounidense fue hallado con joven en Medellín: se solicitó que le impidan el ingreso al país

Recientemente en redes sociales se hizo viral un video en donde se ve un ciudadano extranjero con lo que denunciaban era una menor de edad en algún lugar de Medellín, ante la alerta de la comunidad las autoridades llegaron y abordaron al hombre.

Según el reporte entregado por las autoridades correspondientes, el hombre tiene nacionalidad estadounidense y estaba con una joven de 19 años a quien, al parecer, había contactado para que le hiciera compañía durante su estadía en la capital de Antioquia.

A pesar de que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no halló ninguna irregularidad con el extranjero, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, mencionó que se hizo el requerimiento para el hombre no vuelva a ingresar al país.

"Porque le estamos mandando el día de hoy un informe de Migración, ¿por qué? No queremos que ese tipo vuelva a Medellín. Puede que lo que estuviera haciendo no fuera un delito, pero no nos interesa que vengan a eso, punto, así de sencillo, y cada vez lo vamos a seguir dejando más claro", aseguró Villa.



Además, el funcionario recalcó que otra de las solicitudes que se hicieron fue a las autoridades estadounidenses y por ello esperan que una vez el extranjero regrese a suelo norteamericano sea requerido para que dé fe lo que se encontraba haciendo en la capital de Antioquia.

De momento, en la Alcaldía de Medellín aseguró que seguirán realizando los controles y operativos necesarios para evitar que extranjeros lleguen a la ciudad para explotar sexualmente de menores de edad y mujeres.