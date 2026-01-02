Dieciocho personas resultaron heridas en accidente tránsito en Antioquia: vía a Urabá está cerrada

Dos novedades viales en Antioquia: La primera, dieciocho personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el municipio de Olaya, cuando un bus con 40 pasajeros se accidentó. Por otro lado, se tiene de nuevo cierre total de la vía a Urabá, entre Dabeiba y Mutatá, por caída de material entre los sectores Guineales y Godó.

El primer caso ocurrió cuando un bus que cubría la ruta Sabanalarga a Medellín, se volcó a un lado de la vía en el occidente de Antioquia, jurisdicción de Olaya. La situación pudo ser peor, sin embargo, el carro fue detenido por árboles que impidieron que cayera un abismo.

Allí, el reporte de las autoridades de tránsito es de 18 personas que sufrieron heridas de las 40 que venían en el automotor. Algunas de ellas tuvieron que ser trasladadas a los Hospitales de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Olaya, para valoración médica. Por el momento se desconoce qué habría ocasionado este accidente de tránsito.

Por otro lado, de nuevo la vía Medellín - Urabá se encuentra cerrada, debido a que volvieron las lluvias que generaron deslizamientos, entre los municipios de Dabeiba y Mutatá, entre los sectores Guineales y Godó.

Por ahora, no se tiene prevista la hora de apertura de esta importante vía.