Docentes reclaman al Fomag soluciones a problemas de entrega de medicamentos en Medellín

Para rechazar la espera de hasta 6 horas para la entrega de medicamentos, que se los den incompletos o que les nieguen los que les formuló el médico, los docentes de Medellín del sindicato Asdem adelantaron un mitin este viernes en las instalaciones de la Farmacia de Sumimedical en La Playa.

Si bien la jornada se extenderá hasta las 4 de la tarde, desde esta mañana los docentes se acercaron a poner sus quejas sobre la atención, buscando tener una respuesta del Fomag como canalizadora del nuevo modelo de salud, que desde mayo no ha tenido en opinión daños maestros una implementación efectiva.

Una de las afectadas es Xiomara Carvajal, quien ha tenido varias dificultadas con la entrega de su tratamiento para la endometriosis y ovarios poliquísticos, desde su diagnóstico hace varios años. "Me dijeron, listo, venga dentro de diez días. Entonces, hemos estado viniendo y nos dicen, no, es que no las hay. Hemos averiguado en la farmacia de Itagüí, en la de Bello, hemos mirado en todos lados y es que no las hay. Entonces, hace seis meses estoy sin tratamiento solo porque no las tienen", señaló.

"Hace aproximadamente 3 meses casi siempre que vengo no hay los medicamentos. El mes pasado me tocó venir 3 veces para reclamar los medicamentos. Y otra cosa, uno espera 4 horas ahí para que lo atiendan, a veces para que le digan que no hay medicamentos", dijo otra de las perjudicadas.

Publicidad

Entretanto, se prevee que la próxima semana hay anormalidad en las actividades de los docentes y un paro de 24 horas por varias situaciones que no vienen funcionando hasta ahora, entre ellos, que los hospitales públicos hayan decidido frenar la atención de servicios no urgentes.

"Estamos invitando a que lleguen con todas las dificultades que tengan con este nuevo modelo de salud, frente a las barreras de acceso que hemos tenido. Que nos traigan sus quejas para nosotros canalizarlas por medio del FOMAG y finalmente alertarlos a que la próxima semana nos estaremos movilizando en contra del FOMAG, exigiéndole una buena prestación del servicio", detalló Kerton Palacios, secretario de Salud del sindicato Asdem.

Publicidad

Mientras tanto, el sindicato Adida adelanta visitas para verificar la atención a los docentes en diferentes centros asistenciales de Antioquia y también prevén un cese de actividades para la próxima semana.

De otro lado, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia informó que mantendrá la suspensión de los servicios en salud no urgentes por lo menos durante este viernes, cuando sostendrá una reunión con directivas del FOMAG, un delegado del Ministerio de Educación y otro del Ministerio de Salud en donde se intentará llegar a un acuerdo, ya que según esta agremiación solo giraron 873 millones a 41 entidades y 3.000 millones de pesos al Hospital Alma Máter.

"No nos oponemos al nuevo modelo de salud pero sí estamos en desacuerdo y denunciamos la improvisación del FOMAG que hoy, 91 días después, no ha podido generar contratos y una red que pueda darle atención a los más de 53,012 afiliados que tiene en el Valle de Aburrá", concluyó Palacios.