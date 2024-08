Maestros y sus familias en Medellín protestarán para exigir pagos del Fomag a hospitales

Aunque el Fomag argumenta que ya está adelantando los pagos a los hospitales públicos de Antioquia, el sindicato de docentes amenaza con salir a paro. Se espera que este viernes comiencen las manifestaciones con la reunión de varios damnificados en una farmacia ubicada en un estratégico punto de Medellín.

La noticia que esperan los docentes de Antioquia es que los vuelvan a atender en hospitales públicos, no obstante, la reapertura de los servicios de salud no urgentes parece que no se solucionará por completo o por lo menos no en este momento. Recordemos que la situación se registra por los impagos del FOMAG, quien anunció que ya adelantó giros a al menos 41 entidades de las 130 en territorio antioqueño.

A la par, la Asociación de Institutores de Antioquia adelanta visitas a centros asistenciales en el departamento para evidenciar la atención a los docentes y sus familias, que son más de 96 mil en Antioquia.

“Me parece que es delicado, sobre todo, porque hay enfermedades que son muy contínuas, son muy graves y deben tener un tratamiento continuo. Si no se han puesto de acuerdo en lo que habían acordado es importante que lo cumplan a cabalidad”, aseguró María Tuberquia, una usuaria.

Publicidad

“No, por sorpresa. Mira que venimos con mi papá, hemos tenido demasiadas dificultades y no sé cómo va a ser. La consecución de las citas, los tiempos de esperas son supremamente largos y mi papá se complicó, por ejemplo, por la negligencia en la atención”, afirmó, por su parte, Ana Rosa Rodríguez.

Por esta situación, las asociaciones de profesores consideran salir a las calles a protestar si no se solucionan este y otros impases que ha tenido el nuevo sistema de salud. Albeiro Victoria, integrante de la junta del sindicato Adida, admitió que hay preocupación, pese a que han puesto de su parte para que el nuevo modelo funcione. Ante esto, no descartan adelantar un paro de 24 horas.

Publicidad

“Hay elementos que ya no están cansando y que están perjudicando al magisterio y lógicamente a la organización sindical, si no encontramos esa salida a pesar de que estamos colocando nuestro granito de arena, para que haya otros remedios y no salir a las calles a exigir nuestro derecho a la salud”, dijo.

Y no es la única medida que se tomará sobre la suspensión de servicios de salud ambulatorios no urgentes en Antioquia, ya que desde ASDEM se anunció que hoy se realizará un mitin en la farmacia que le sirve a los profesores en la avenida Oriental.

“De hecho Asdem tiene programado un mitin en la farmacia de la playa, pero la propuesta es movilizarnos la próxima semana en contra del Fomag, que aquí no vemos respuesta, no vemos seriedad ni compromiso con la salud del magisterio”, manifestó el secretario de Salud y Bienestar Social de ASDEM, Kerton Palacios.

Mientras esto ocurre, el Fomag informó que hay por lo menos 46 hospitales públicos a los que no se les ha generado el pago de algunas facturas debido a que no cumplieron con los requisitos administrativos y contables exigidos por autoría. Aún así, quedarían por fuera 43 entidades más.

Publicidad

Finalmente, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia informó que mantendrá la suspensión de los servicios en salud no urgentes por lo menos hasta este viernes, cuando sostendrá una reunión con directivas del Fomag, un delegado del Ministerio de Educación y otro del Ministerio de Salud en donde se intentará llegar a un acuerdo, ya que según AESA solo giraron 873 millones a esas 41 entidades y 3.000 millones de pesos al Hospital Alma Máter.