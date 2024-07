Por deudas a hospitales públicos de Antioquia podrían suspender atención de maestros

Si bien la agremiación AESA, que congrega a los hospitales públicos del departamento, había firmado un acuerdo con el Fomag

para atender sin obstáculos administrativos a los docentes en el departamento durante la transición del modelo

de salud desde el 1° de mayo pasado, ahora la entidad está en aprietos, porque en pocos días debe resolver varios puntos que no vienen funcionando.

En una carta, los hospitales públicos le dan un ultimatum a este fondo del Ministerio de Educación para que, de inmediato,

se ponga al día con los pagos pendientes de entre mayo y junio. Además, les dan plazo hasta el 31 de julio

para la realización y perfeccionamiento de los contratos, porque de lo contrario, suspenderán los servicios en salud no urgentes para los maestros y sus beneficiarios, desde el inicio del mes de agosto.

Sumado a ello, solicitan que haya una garantía de contratación preferente, en todo el territorio antioqueño, con la red pública hospitalaria y la cooperativa de hospitales de Antioquia, por encima de los operadores de la prestación de servicios de salud y proveedores de insumos, que venían en el modelo anterior de salud del magisterio.

"Tuve cita a las 12 del día, me fui para la farmacia, hice fila de hora y media, la droga que iba a reclamar no estaba montada, me vine para que me la montaran y llegúe a la 1:50 p.m. Me dicen que si a las 7:00 p.m. no alcanzó este ficho mañana ya no sirve", dijo uno de los maestros afectados por la prestación del servicio en los últimos días.

Finalmente, la misiva le recuerda a la gerente nacional de Salud del Fomag, Maria Mercedes Petro Ramírez, la disposición que tuvieron como hospitales públicos a facilitar la transición que sufrió la atención en salud a este gremio, lo que generó dificultades en el país.