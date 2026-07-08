Dos estructuras criminales estarían relacionadas con cinco homicidios en Titiribí, Antioquia

Avanzan las investigaciones por los recientes homicidios registrados en el municipio de Titiribí, Suroeste antioqueño. Las autoridades revelaron que estos hechos estarían relacionados con disputas entre los grupos delincuenciales conocidos como 'Los de La Miel' y 'San Pablo'.

La hipótesis preliminar de la Policía apunta a un ajuste de cuentas: "Los implicados serían integrantes de la subestructura criminal denominada 'San Pablo'. Esto obedece a una retaliación entre grupos armados criminales, específicamente entre 'La Miel' y esta organización", afirmó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

Por otro lado, el comandante se refirió a un caso adicional registrado en la zona rural, aclarando que no guarda relación directa con el doble homicidio ocurrido en el casco urbano.

De acuerdo con las investigaciones, el hallazgo del cuerpo en el sector rural respondería a una confrontación interna entre miembros de 'Los de La Miel'; al tratarse de un suceso aislado, no comparte las condiciones de tiempo, modo y lugar con el ataque registrado frente al establecimiento comercial.



Para hacer frente a esta situación de orden público, las autoridades han intensificado los patrullajes en las vías de acceso y reforzado los controles en el área rural. Actualmente, continúan las labores de recolección de material probatorio para identificar y capturar a los responsables de ambos hechos.