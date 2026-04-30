Investigan la muerte de mujer que hallaron incendiada en vivienda de Titiribí, Antioquia

En la vereda El Zancudo del municipio de Titiribí las autoridades se encuentran investigando la muerte de una mujer que fue encontrada al interior de su vivienda que por extrañas razones se encendió en fuego lo que, eventualmente, podría haber causado su fallecimiento.

Aunque las investigaciones están centradas en determinar cómo ocurrió el incendio, las autoridades en el Suroeste antioqueño no descartan que, quizás, haya sido una emergencia provocada por la mujer que, al parecer, tenía algunos problemas de salud mental.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que la víctima estaba manipulando lo que serían algunos cables de energía, mismos que posteriormente provocaron un corto circuito que rápidamente propagó el fuego en la vivienda ubicada en zona rural del municipio.

Una vez conocida la trágica muerte de la mujer, la Alcaldía de Titiribí se pronunció a través de un comunicado en donde lamentó los hechos e indicó que todo lo ocurrido es materia de investigación pues se busca establecer con exactitud si fue un accidente o si el incendio fue provocado.



De igual manera las autoridades de esta zona del Suroeste antioqueño indicaron que las pesquisas intentan aclarar un aspecto relevante y es que no descartan que la mujer haya atentado contra su vida o si, quizás, fue un presunto feminicidio por lo que los estudios de Medicina Legal pasan a ser vitales para el proceso.