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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Casi una decena de presos se fugaron al mismo tiempo de la cárcel de Titiribí en Antioquia

Casi una decena de presos se fugaron al mismo tiempo de la cárcel de Titiribí en Antioquia

Las autoridades divulgaron las fotografías de los prófugos de la justicia para alertar a la comunidad

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