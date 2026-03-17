Casi una decena de presos se fugaron al mismo tiempo de la cárcel de Titiribí en Antioquia

En Antioquia se presentó una fuga masiva de una de las cárceles del departamento. Las autoridades emitieron de inmediato un operativo para dar con el paradero de los prófugos de la justicia.

Un hecho inusual se presentó en las últimas horas en el centro de reclusión del municipio de Titiribí, suroeste del departamento de Antioquia. Las autoridades de la cárcel confirmaron el escape masivo de varios de sus internos que hoy tienen en alerta a toda la comunidad de esta zona.

Fueron en total nueve los presos que lograron burlar la seguridad del centro de reclusión de Titiribí. Lo que ha desencadenado una grave alteración del orden penitenciario. De inmediato las autoridades desplegaron un robusto operativo de búsqueda y la divulgación de las fotografías de los reclusos.

Dada la gravedad de este hecho, a esta hora trabajan de manera articulada funcionarios de la alcaldía municipal, la Policía de Antioquia y efectivos del centro carcelario, bajo un estricto protocolo de seguridad y de coordinación interinstitucional, no solo en Titiribí, también en varios municipio aledaños.



El hecho genera una mayor preocupación entre los habitantes del municipio, dado que esta cárcel fue inaugurada hace apenas un año, y contó con una inversión económica superior a los $100 millones de pesos. Además, el penal tenía la expectativa de ser un modelo de justicia restaurativa.

Finalmente, el “plan candado” desplegado por las autoridades también se está ejecutando en las vías que conectan a Titiribí con los municipios de Venecia, Amagá y La Pintada. Entre tanto, las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma y reportar cualquier información que permita la recaptura de estos sujetos.