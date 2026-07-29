Dos hermanos salieron a trabajar y no se sabe nada de su paradero en Montebello, Antioquia

Dos hermanos campesinos permanecen desaparecidos en el Suroeste de Antioquia, luego de que se fueran a cumplir con un trabajo como obreros en zona rural de Montebello. En la subregión hay fuerte presencia del Clan del Golfo.

Incertidumbre en Montebello

Este miércoles ya se cumplen 19 días sin conocerse el paradero de los hermanos Jhonnatan y Richard Ruiz Vásquez, de 25 y 35 años, respectivamente.

La desaparición de ambos mantiene en vilo a sus familiares y a la comunidad, que teme que detrás del caso pueda estar la acción de grupos armados ilegales con presencia en esta zona del departamento.



De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los dos hombres fueron vistos por última vez el pasado 10 de julio, cuando salieron de su vivienda, ubicada en el casco urbano de Montebello, para cumplir una jornada laboral en una zona rural del municipio.

#Dato Dos hermanos campesinos permanecen desaparecidos en el Suroeste de #Antioquia,luego de que se fueran a cumplir con un trabajo como obreros en zona rural de Montebello. En la subregión hay fuerte presencia del Clan del Golfo. #MañanasBlu @AndresJRendonC @SeguridadAnt pic.twitter.com/jpkCQaDLfc — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 29, 2026

Los hermanos abordaron una motocicleta y, al parecer, se dirigían hacia la vereda Sabanitas, pero desde ese momento se perdió por completo su rastro y no volvieron a comunicarse con sus seres queridos.

Entre las hipótesis que rodean el caso, una de las que genera mayor inquietud es la posibilidad de que los hermanos hayan sido retenidos por alguna estructura armada ilegal, tal vez asociada al Clan del Golfo, que opera en la subregión.

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El personero de Montebello, Carlos Mario Tamayo, indicó que se mantiene activa una ruta de búsqueda y acompañamiento a la familia de estos hombres.

“Continuamos haciendo un acompañamiento a la familia, haciendo vigilancia y seguimiento a las acciones adelantadas por las diferentes autoridades competentes. En días pasados se realizó una reunión de comité de gestión del riesgo, donde las diferentes autoridades adquirieron compromisos o tareas para dar con el paradero de estos jóvenes”, aseveró.

El representante del Ministerio Público en el territorio también detalló que en los próximos días se realizará una marcha para pedir por el pronto retorno de los hermanos. De igual manera, solicitó a la ciudadanía brindar cualquier información al respecto a través de los canales disponibles de la Personería o la administración municipal.