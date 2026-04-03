En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos menores de edad heridos dejó persecución policial en San Pedro de los Milagros: ¿qué pasó?

Dos menores de edad heridos dejó persecución policial en San Pedro de los Milagros: ¿qué pasó?

En el hecho hay dos versiones: en una, la Policía Antioquia aseguró que los jóvenes hicieron “maniobras peligrosas” para evadir a los uniformados y que investigan los hechos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad