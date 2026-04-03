Dos menores de edad heridos dejó persecución policial en San Pedro de los Milagros: ¿qué pasó?

Las autoridades en Antioquia investigan un procedimiento de control policial que ocurrió en el municipio de San Pedro de los Milagros, en la subregión del Norte de Antioquia, el cual terminó con disparos hacia dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta por zona urbana.

En el hecho hay dos versiones, la de los uniformados de la Estación de Policía que indicaron que se encontraban realizando labores de patrullaje y control y observaron que dos hombres al notar la presencia policial, emprendieron la huida realizando “maniobras peligrosas”.

Tras lo sucedido, los policías iniciaron una persecución por varias cuadras y, en medio del procedimiento, uno de ellos accionó su arma de fuego, dejando a los dos ocupantes del vehículo lesionados, uno de ellos en un pie.

La otra versión es la de ciudadanos que registraron el hecho en video, que indican que en la persecución estos jóvenes se cayeron de la motocicleta y fueron interceptados por la patrulla, momento en el que un policía "le dio unas patadas a uno de ellos", aunque las imágenes solo los muestran sometidos por la autoridad en el suelo, en plena vía pública.



Aunque según la Policía de manera inmediata los uniformados trasladaron a los lesionados a un centro asistencial, donde fueron atendidos, por sus heridas, se requirió el traslado al Hospital General de Medellín, donde reciben atención médica especializada.

“La Policía Nacional activó de manera inmediata la cápsula jurídica institucional e inició las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. La Institución reitera que se están brindando todas las garantías para el desarrollo transparente de las investigaciones, en articulación con las autoridades competentes, con el propósito de determinar responsabilidades si a ello hubiere lugar”, se lee en el comunicado de la institución.