Ejército halla caleta con minas antipersona de disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Ituango, Antioquia

El Ejército Nacional ubicó una caleta de armas de las disidencias de alias 'Iván Mordisco' en Ituango, Antioquia. En el lugar fueron halladas varias minas antipersona que serían usadas para atentar contra la Fuerza Pública

El Frente 18 de las disidencias de alias 'Iván Mordisco' sigue tratando de ampliar su presencia armada en el departamento de Antioquia y muestra de ello es el reciente operativo del Ejército Nacional en donde fueron halladas diferentes armas en zona rural del municipio de Ituango.

El procedimiento fue adelantado en la vereda Chontaduro por tropas del Batallón de Infantería Liviana Atanasio Girardot que lograron ubicar un depósito ilegal que contenía abundante materia de guerra, explosivos y también elementos de comunicación usados por los ilegales.

Destacaron las autoridades en la región que fueron incautados un fusil, una carabina, un mortero, granadas, municiones de diferentes calibres, minas antipersonas, detonadores y equipos de comunicaciones y otros elementos del Frente 18 de alias 'Iván Mordisco'.



La información que entregó la Fuerza Pública es que tanto las armas como los explosivos iban a ser usados para atentar contra el Ejército Nacional y para amedrentar a la población civil en esta zona del Norte antioqueño donde las alertas se han encendido debido a la masiva presencia de grupos delincuenciales.

Hay que mencionar que este golpe no solo afecta las dinámicas criminales en el municipio de Ituango y sus áreas rurales, sino que también golpea directamente a las intenciones de alias ‘Iván Mordisco' de fortalecer su presencia armada en el departamento de Antioquia.