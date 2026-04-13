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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “El problema no es el río, sino toda su cuenca”: arquitecto sobre inundaciones en Medellín

“El problema no es el río, sino toda su cuenca”: arquitecto sobre inundaciones en Medellín

Para el arquitecto y experto en infraestructura Luis Fernando González, se trata de un “problema estructural y multicausal” que no se originó de la noche a la mañana.

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