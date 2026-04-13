“El problema no es el río, sino toda su cuenca”: arquitecto sobre inundaciones en Medellín

Las impactantes imágenes de las emergencias invernales en Medellín han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿es este un problema pasajero o una falla en el diseño mismo de la ciudad?

Para el arquitecto y experto en infraestructura Luis Fernando González, la respuesta es clara. En Mañanas Blu con Camila Zuluaga el profesional dijo que se trata de un “problema estructural y multicausal” que no se originó de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un modelo urbano que, desde mediados del siglo XX, “le dio en su totalidad la espalda al río Medellín”.



Un modelo que ignoró la naturaleza

Según González, el proceso de canalización del río cercenó las planicies aluviales que funcionaban como contenedores naturales de agua. Al rectificar el cauce y eliminar los meandros (curvas del río), la ciudad perdió sus áreas de inundación naturales.

“En estos momentos, hay que decirlo sinceramente, no hay obras de mitigación ni reconfiguración del modelo urbanístico”, afirmó el experto, señalando que el actual eje central de la ciudad no es realmente un río, sino “un canal que ya está agotando las posibilidades” ante la permeabilización de las laderas y el aumento en la intensidad de las lluvias.

Uno de los puntos más críticos señalados por el arquitecto es la falta de atención a la complejidad hídrica de la región. El problema no se limita al cauce principal, sino que abarca toda la cuenca, la cual cuenta con 56 afluentes principales y más de 4.000 secundarios.



Estas fuentes de agua han sido intervenidas de manera inadecuada, tanto legal como ilegalmente, y las soluciones propuestas hasta ahora, basadas principalmente en “ingeniería de concreto”, no están abordando la raíz del asunto.



Crítica a las obras actuales

El arquitecto critica que las obras de ingeniería actuales, como los box culverts y nuevas canalizaciones, mantienen la tendencia de constreñir los cauces. Además, denunció que los recursos provenientes de obligaciones urbanísticas se están desviando hacia megaobras sociales.

"No tocan para nada el problema ambiental, el problema del modelo de crecimiento urbano”, dijo el experto.

Mientras Medellín siga priorizando el cemento sobre la reconfiguración del diseño de ciudad, la relación de la capital antioqueña con el agua seguirá siendo, en palabras de los analistas, “aterradora” cada vez que llegue el invierno.

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