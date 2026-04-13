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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / ¿Que rueden cabezas? Pedido de concejales de Medellín por escándalo en cárcel de Itagüí

¿Que rueden cabezas? Pedido de concejales de Medellín por escándalo en cárcel de Itagüí

La polémica fiesta con la presencia del cantante Nelson Velásquez en la cárcel La paz de Itagüí ha generado un sinnúmero de peticiones, además de recursos legales.

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