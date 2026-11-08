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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Empresario resultó herido en ataque a tiros atribuido al Clan del Golfo en zona rural de Yarumal

Empresario resultó herido en ataque a tiros atribuido al Clan del Golfo en zona rural de Yarumal

Los hechos ocurrieron cuando la víctima regresaba de su jornada laboral y fue interceptada por hombres armados que le dispararon.

Ejército inicia evaluación internacional para estandarizar capacidades bajo parámetros de la OTAN.
Ejército inicia evaluación internacional para estandarizar capacidades bajo parámetros de la OTAN. Suministrada.
Por: Melissa Álvarez Correa
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Actualizado: 8 de nov, 2026

Un empresario resultó herido en medio de un ataque armado registrado en zona rural del municipio de Yarumal, en el Norte de Antioquia. Según el reporte entregado por el Ejército Nacional, el hombre habría sido atacado por presuntos integrantes del Clan del Golfo cuando se movilizaba por el sector Ventanitas.

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Los hechos ocurrieron cuando la víctima regresaba de su jornada laboral y fue interceptada por hombres armados que le dispararon. La situación fue advertida por habitantes de la zona, quienes alertaron a los soldados que se encontraban realizando labores de presencia en este sector del municipio.

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Tras recibir la información, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército intervinieron para auxiliar al empresario, quien presentaba heridas por arma de fuego. Los uniformados le brindaron asistencia inicial, coordinaron su traslado a un centro hospitalario y adelantaron acciones para garantizar su seguridad.

El sargento viceprimero William Duarte Vanegas, suboficial del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, confirmó que el hombre sobrevivió al ataque y que, en medio de la intervención militar, también fue recuperado el vehículo en el que se movilizaba.

De acuerdo con el reporte militar, el hecho sería responsabilidad de presuntos integrantes del Clan del Golfo, aunque serán las autoridades competentes las encargadas de avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer quiénes estarían detrás de este hecho violento.

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Finalmente, el Ejército Nacional pidió a los habitantes de Yarumal y de otros municipios de la región informar cualquier amenaza, intimidación o movimiento sospechoso que pueda poner en riesgo a la población. Para ello, recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo.

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