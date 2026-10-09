Combate entre Ejército y disidencias de 'Calarcá' en Yarumal, Antioquia, dejó dos abatidos

Tras varias horas de enfrentamientos en zona rural de Yarumal, el Ejército confirmó que dos presuntos integrantes de las disidencias del frente 36, facción Calarcá, fueron abatidos durante una operación adelantada por soldados del Batallón de Infantería número 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada.

De acuerdo con el reporte militar, los señalados miembros del grupo guerrillero estarían vinculados con presuntas actividades de constreñimiento a la población civil, amenazas y cobros extorsivos en los municipios de Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño.

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El teniente coronel, Fredy Arboleda, comandante al frente del operativo, expuso que los abatidos eran escoltas de alias Arboleda, cabecilla, antiguo hombre de confianza de alias 'Primo Gay'.

"Estos sujetos harían parte de la comisión de seguridad de alias 'Arboleda', quien inicialmente habría pertenecido a la Estructura 36, facción 'Calarcá' y, posteriormente, siguiendo los pasos de alias 'Primo Gay', habría pasado integral las filas del Clan del Golfo", aseguró el uniformado.



Las autoridades señalaron que esta estructura criminal mantendría una alianza delictiva con la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo, con presencia en el Norte de Antioquia.

Durante el procedimiento, las tropas incautaron un fusil, una pistola, proveedores y municiones de diferentes calibres. El material quedó a disposición de las autoridades competentes.

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Vale la pena mencionar que el operativo se adelantó junto con la SIJÍN de la Policía Antioquia, la Fiscalía Especializada número 75 y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), a través del grupo GICCO. Finalmente, el Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones militares contra estas estructuras armadas en Antioquia.