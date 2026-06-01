Empresarios paisas respaldaron transparencia en resultados de la primera vuelta presidencial

Horas después de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial que dieron como ganador a Abelardo De La Espriella, varios sectores se pronunciaron en respaldo a la información entregada por las autoridades en medio de una jornada histórica en participación con el 57.2% del censo electoral.

Agrupaciones regionales de empresarios que promueven el desarrollo como Proantioquia y la red nacional a la que pertenecen, indicaron que este nivel de asistencia a las urnas es “una señal de confianza en las instituciones y de la conciencia de la importancia de tomar parte activa en este proceso electoral”.

“Confiamos en el proceso democrático de nuestro país, expresado durante esta jornada y confiamos en que se mantenga en la segunda vuelta, entendiendo que el proceso electoral está por encima de cualquier interés particular o partidista”, se lee en un comunicado de la Red Pro, a propósito de la agilidad en la entrega de resultados por parte de la Registraduría.

La carta se conoce también en medio de cuestionamientos de parte del propio presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda sobre presuntos desfases en el censo electoral.



"Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase, estamos hablando de 885 mil personas o cédulas", afirmó.

Al pronunciamiento de empresarios, también se sumaron comerciantes de la Región. María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco en Antioquia, invitó a la ciudadanía a respaldar el proceso electoral y a rodear a las instituciones.

"Estos 20 días van a ser supremamente delicados, y estamos listos para trabajar desde el sector privado, desde las empresas de todos los tamaños y todos los sectores para salvar a Colombia", manifestó la dirigente gremial.

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Desde la Red Pro también pidieron como un gesto de sana democracia debates públicos para la segunda vuelta, un asunto que tras los resultados de este domingo ha replanteado el candidato Iván Cepeda, quien inicialmente había concentrado su estrategia en eventos de plaza pública.