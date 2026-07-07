En Medellín buscan a tres jóvenes venezolanos que habrían sido secuestrados 

En el occidente de Medellín buscan a tres jóvenes venezolanos que habrían sido secuestrados por un grupo delincuencial. Sobre las víctimas no se conocen amenazas previas ni relación con asuntos criminales.

En todo un misterio para sus familias y las autoridades en Medellín se ha convertido el paradero de tres jóvenes identificados como Daniel Jesús Vargas, Luis Fernando Puerta y Ángel José Villena.

Han pasado varias semanas desde que los tres hombres venezolanos fueron vistos por última vez en el occidente de Medellín y, hasta ahora, no existe una pista clara sobre su paradero.

#Dato En el occidente de #Medellín buscan a tres jóvenes venezolanos que habrían sido secuestrados por un grupo delincuencial. Sobre las víctimas no se conocen amenazas previas ni relación con asuntos criminales. Según @arcilaDDHH investigan lo ocurrido. #MañanasBlu pic.twitter.com/3SqTXKT7Bi — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 7, 2026

La última vez que se tuvo noticia de ellos fue el pasado 16 de junio, cuando departían en un sector conocido como Curva de Dimas, en el barrio Robledo Aures.



Desde ese momento se perdió todo rastro de los tres extranjeros y tras interponer las respectivas denuncias se activó el mecanismo de búsqueda como lo indicó Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.

“Ya nosotros pues con seguridad la fiscalía y policía nacional hemos buscado pues ya el rastreo y la identificación y estamos pues atentos eh que que puede resultar y estamos pues con las familias también verificando”, afirmó.

Aunque oficialmente no existe una hipótesis concluyente, las primeras líneas investigativas apuntan a que los tres jóvenes habrían sido interceptados por integrantes de una estructura delincuencial con presencia en esa zona del occidente de Medellín.

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Entre las organizaciones que aparecen mencionadas dentro de las indagaciones figura el grupo delincuencial conocido como ‘Los Pesebreros’. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha atribuido formalmente la responsabilidad de la situación a esa organización, por lo que Arcila indicó que esa posibilidad continúa siendo materia de investigación.

“Estaban eh departiendo y como que ahí los abordaron y no volvieron a saber de ellos. Eh son población venezolana y eh no eran apenas tenían familiares ahí, pero no vivían en el sector y apenas habían llegado a vivir en el territorio”, agregó.

El funcionario también explicó que hasta el momento no hay reporte de amenazas o algún tipo de riesgo previo que se haya denunciado por parte de alguno de los desaparecidos, así como tampoco su relación con actividades delincuenciales o antecedentes judiciales que pudieran entregar nuevas pistas sobre el caso.