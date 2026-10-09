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En Medellín esperan una derrama económica de 37 millones de dólares por el EDC

Más de 90.000 personas llegarán hasta la capital de Antioquia para disfrutar del evento de electrónica que tendrá 80 artistas invitados.

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Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Varios sectores económicos de Medellín se preparan para recibir por primera vez en Colombia el Electric Daisy Carnival -EDC- uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, que se realizará este sábado y domingo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

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El evento reunirá a más de 80 artistas nacionales e internacionales distribuidos en siete escenarios, mismos que de acuerdo con las proyecciones del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento dejarían un impacto económico aproximado de 37,1 millones de dólares.

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La Alcaldía de Medellín estima que unas 94.000 personas, entre residentes, turistas nacionales y visitantes extranjeros, asistirán durante las dos jornadas y generaría alrededor de 61.000 empleos entre directos e indirectos.

"Este evento, que se realiza por primera vez en Colombia, reafirma a nuestra ciudad como un escenario de eventos de talla mundial. Encuentros musicales de esta magnitud generan empleo y posicionan a Medellín en el mapa global de la industria del entretenimiento", manifestó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico.

Para acompañar la llegada de los visitantes, el Distrito desplegará una estrategia de orientación turística y seguridad en aeropuertos, terminales de transporte y sectores como Laureles-Estadio y El Poblado durante los días previos al festival.

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Las autoridades en la capital de Antioquia también anunciaron acciones de prevención frente a riesgos asociados al turismo y el entretenimiento, como la trata de personas, la explotación sexual comercial de menores y el consumo de sustancias psicoactivas.

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