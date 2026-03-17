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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín fue capturado alias 'Limón': hacía parte de la estructura criminal 'La Terraza'

En Medellín fue capturado alias 'Limón': hacía parte de la estructura criminal 'La Terraza'

Estaba dedicado especialmente al cobro de extorsiones en algunas rutas de buses de la ciudad.

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