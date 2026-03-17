En Medellín fue capturado alias 'Limón': hacía parte de la estructura criminal 'La Terraza'

Las autoridades en la ciudad de Medellín no le pierden el rastro y las pisadas a la criminalidad. En las últimas horas fue capturado un criminal que hacía parte de una de las principales bandas que delinquen en el Valle de Aburrá. El sujeto tiene a su cargo varios delitos de alto impacto.

Fue mediante un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, que se pudo dar con la captura de John Alejandro Perez Bohorquez, alias “Limón”, presunto integrante del grupo delincuencial La Libertad, que estaría bajo la estructura criminal de la banda La Terraza.

El procedimiento se realizó en el barrio Caicedo, comuna 9 de la ciudad, donde a través de una orden de captura emitida por un juez de control de garantías, por el delito de homicidio agravado, se procedió con la aprehensión de este criminal.

El secretario de seguridad y convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía. “Gracias a las labores investigativas, se pudo establecer que este sujeto de alias “Limón” fue partícipe y fue responsable de este homicidio, por lo que se emitió la orden de captura, y fue esa orden de captura la que nos permitió, entonces, materializar la captura de este sujeto, quien también ya fue legalizada y fue enviado a un centro carcelario”.



De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, alias “Limón” también estaría vinculado al homicidio de Julián García Mora, ocurrido en Villatina, el 16 de septiembre de 2025. Allí, hombres armados llegaron en un vehículo, amenazaron a varias personas y dispararon contra la víctima.

Finalmente, Perez Bohorquez habría ejercido funciones relacionadas con la coordinación de extorsiones a transportadores de la ruta de buses Sucre–Boston. Tras su captura, el señalado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y un juez definirá su situación jurídica.