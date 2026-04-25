En pleno centro de Medellín capturaron a panameño prófugo de la justicia desde hace 7 años

En pleno centro de Medellín fue capturado un ciudadano panameño que llevaba 7 años prófugo de la justicia. El hombre capturado en el barrio La Candelaria de Medellín fue identificado como Edgar Luis Beitía Lester, quien era requerido por la justicia de Panamá por homicidio y otros delitos y que fue detenido en medio de un procedimiento rutinario de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Beitía había logrado permanecer oculto durante años utilizando documentación falsa colombiana, lo que le permitió pasar desapercibido y evitar ser identificado. Esta estrategia le facilitó establecerse en la capital de Antioquia mientras evadía la orden de captura internacional.

El historial delictivo del capturado es amplio, pues había sido condenado en Panamá a más de 10 años de prisión por tentativa de homicidio y estaba a la espera de una sentencia adicional por un asesinato. Sin embargo, en 2019 logró fugarse de la cárcel La Joya junto a otros reclusos que aún continúan prófugos.

Las investigaciones también apuntan a que durante su permanencia en Medellín podría haber tenido vínculos con estructuras criminales locales, especialmente relacionadas con el narcotráfico, aunque este aspecto aún está en verificación por parte de las autoridades.



La captura se dio en medio de labores rutinarias de control y requisa, cuando los uniformados detectaron inconsistencias en su identificación, lo que permitió confirmar su verdadera identidad y proceder con su detención para que posteriormente responda por su delitos en territorio panameño.