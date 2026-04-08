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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Sabaneta, Antioquia, cumplieron 3 años sin un solo hecho de sicariato

En Sabaneta, Antioquia, cumplieron 3 años sin un solo hecho de sicariato

El homicidio en general ha reducido en más de un 80 % en los últimos años en este municipio del Sur del Valle de Aburrá.

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