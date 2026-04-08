En Sabaneta, Antioquia, cumplieron 3 años sin un solo hecho de sicariato

En medio de un complejo panorama de orden público que se ha vivido tanto en el departamento de Antioquia como en la ciudad de Medellín en los últimos años, el municipio de Sabaneta es un caso a parte luego de reportar que hace tres años no se reportan ni una sola muerte violenta bajo la modalidad de sicariato.

La Alcaldía de Sabaneta destacó lo que han calificado como un logro teniendo en cuenta que este municipio ubicado en el Sur del Valle de Aburrá se ha alejado de las dinámicas criminales que azotan a sus vecinos en una problemática que, por ahora, no le quita al sueño a los sabaneteños.

El secretario de Seguridad de Sabaneta, Jorge Garcés, destacó que en el municipio del Área Metropolitana se estén por cumplir 1.100 días sin que una muerte tenga que ver con el sicariato: "Un hecho que marca un cambio importante en las dinámicas de seguridad de nuestra ciudad. Además, hemos logrado una reducción significativa en los homicidios. A esto se suma que el 100 por 100 de los casos de homicidio que han ocurrido en la ciudad de Sabaneta han sido 100 por 100 esclarecidos", aseguró.

Por su parte, las autoridades mencionaron que esta cifra también ayuda a la reducción que hay en materia de homicidios que ha disminuido en un 84 % entre el 2018 y 2025, pasando de 19 casos por cada 100.000 habitantes a 3 homicidios por cada 100.000 personas.



Finalmente, a través de un comunicado, la Alcaldía de Sabaneta indicó que, “mantener los indicadores de seguridad y reducir a cero los delitos de alto impacto son el reto de cada día de Gobierno. De la mano de la tecnología, con sentido humanista y apego a la ley”.