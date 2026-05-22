En un año Antioquia disminuyó la inseguridad alimentaria en cerca del 8 %

Antioquia sigue luchando contra el hambre y por eso en un año disminuyó la inseguridad alimentaria en cerca del 8 %. Durante el 2025 se rescataron más de 2.114 toneladas de alimentos en el departamento.

El departamento de Antioquia registró en 2025 una de las mayores reducciones de inseguridad alimentaria del país, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El indicador de inseguridad alimentaria moderada o grave pasó de 27,9 % en 2024 a 20,1 % en 2025.

Las cifras anteriores representan una disminución de 7,8 puntos porcentuales y ubica al departamento por debajo del promedio nacional. Además, el informe revela que de los 709.000 hogares que salieron de la inseguridad alimentaria moderada o grave en el país, cerca de 180.000 corresponden a Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que estos resultados obedecen a las estrategias implementadas desde la Administración Departamental para combatir el hambre y mejorar el bienestar de las familias.



“Cada 4 hogares que en Colombia el año pasado superaron esa condición, 1 estuvo en Antioquia. En el año 2024 teníamos una relación de 27 de cada 100 hogares. El año 2025 pasamos a veintiuno”.

La Gobernación explicó que más de 315.000 estudiantes recibieron alimentación a través del PAE durante 180 días del calendario escolar, mientras que 36.000 madres gestantes y niños menores de cinco años fueron beneficiados con complementos alimentarios. A esto se suma el rescate de más de 2.114 toneladas de alimentos.