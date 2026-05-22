Han cerrado 64 centros estéticos en Antioquia por irregularidades en algunos procedimientos

Tras la trágica muerte de Yulixa Toloza, autoridades en Antioquia confirman que en lo corrido del año han cerrado más de 60 centros estéticos por supuestas irregularidades en algunos procedimientos. Autoridades avanzan en la búsqueda de lugares clandestinos

La muerte de Yulixa Toloza no solo prendió las alarmas en Bogotá por los lugares clandestinos donde se hacen diferentes procedimientos estéticos, sino que en Antioquia también se hacen las labores correspondientes de control y vigilancia para evitar casos que lamentar luego de una cirugía.

A la fecha la cifra es alarmante: 64 centros estéticos han sido cerrados por presuntas irregularidades en diferentes procedimientos, dejando en evidencia la problemática de la ilegalidad también se ha tomado el departamento de Antioquia.

Alma Solano, secretaria de Salud de Antioquia, indicó que la Administración Departamental hace el seguimiento a varios casos de irregularidades que han sido reportados en la ciudad de Medellín y en donde han muerto seis personas en dos años y medio.



“Hemos identificado 197 situaciones con complicaciones a partir de la sesión de procedimientos estéticos y bueno, tenemos seguimiento de seis casos que han resultado con fallecimiento de las pacientes relacionados con procedimientos de cirugía estética”, aseguró la secretaria Solano.

De momento, las autoridades avanzan en las actividades de control necesarias para poder ubicar a esas 'clínicas de garaje' en donde decenas de personas se juegan su vida en medio de operaciones riesgosas.

Por último, la Gobernación de Antioquia reiteró la invitación a la comunidad para que revisen y tengan conciencia de qué lugares se puede hacer las intervenciones quirúrgicas para así evitar casos que lamentar en el departamento.