Encontrón entre gobernador de Antioquia y presidente por tasa de seguridad en servicios

Continúa la polémica por el cobro que quiere hacer la Gobernación de Antioquia a través de los servicios públicos de EPM para el rubro de seguridad en el departamento, la discusión ya no solo es a nivel local, sino que trascendió hasta las esferas del Gobierno nacional. El proyecto de ordenanza, propuesto por Andrés Julián Rendón, ha recogido decenas de voces que han mostrado su descontento con la controversial propuesta.

El último que se sumó a la conversación fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en su cuenta de X manifestó que, "un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo. Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajadores en Antioquia".

Pero allí no paró la crítica del mandatario a la propuesta de Rendón, ya que insistió que mientras ponen impuestos a la luz en Antioquia, el Gobierno nacional bajará las tarifas de la luz. A su vez no pasó mucho tiempo para que el gobernador de Antioquia respondiera en su cuenta de X, asegurando que, "la tasa de seguridad planteada se hace necesaria para invertir en los rubros de seguridad que abandonó la Nación, al menos en nuestro departamento".

Según Andrés Julián Rendón del controversial proyecto de ordenanza estarían excluidos el 85% de los habitantes residenciales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3; y cerca del 60 % de pequeñas industrias y comercios pagarían menos de 30.000 pesos al mes como contribución. Asimismo, el mandatario departamental insistió que, "no es por cuenta de la tasa que se subiría el precio de la energía eventualmente en Antioquia. Ahí el causante sería la escasez que, Dios quiera no llegue, tiene origen en su odio a las hidroeléctricas y los proyectos de hidrocarburos".

Publicidad

Y como último "golpe cruzado", Rendón le envío un mensaje contundente al presidente Petro, "ya que no levanta el cese al fuego, no se oponga a la fuente que dotaría a nuestros soldados y policías de la protección para que no los asesinen como en Anorí o Valdivia".

Presidente @petrogustavo, en Antioquia hacemos que las cosas pasen. Actuamos pensando en el bien común y justo por eso fui elegido por los Antioqueños.



La tasa de seguridad planteada se hace necesaria para invertir en los rubros de seguridad que abandonó la Nación, al menos en… https://t.co/7WKxZ5n9is — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 23, 2024

Publicidad

Se convierte este cruce de mensajes en un nuevo capítulo entre el gobernador de Antioquia y el presidente de Colombia, esta vez en una lucha que Rendón parece que enfrentará solo, puesto que no ha sido acompañado ni por Fenalco, ni por la Cámara de Comercio, ni siquiera por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.