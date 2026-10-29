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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Entre la vida y la muerte permanece mujer atacada con químico por su pareja sentimental en Medellín

Entre la vida y la muerte permanece mujer atacada con químico por su pareja sentimental en Medellín

La víctima sufrió quemaduras graves en el rostro y el cuerpo. Las autoridades capturaron al agresor, quien quedó a disposición de la Fiscalía.

violencia contra las mujeres.jpg
violencia contra las mujeres.
Foto: Cepaz.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

En estado crítico y bajo intubación médica permanece una mujer de 26 años luego de sufrir quemaduras en la cara y el pecho con un agente químico no identificado, en hechos registrados sobre la avenida Regional, cerca del puente del Mico. Tras la agresión que inicialmente fue reportada como un atraco en vía pública, las autoridades capturaron a la pareja sentimental de la víctima por su presunta responsabilidad en el ataque.

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Debido a la sustancia química aún desconocida, la mujer sufrió severas quemaduras en el rostro y el tórax. El ataque le causó lesiones de gravedad que afectaron sus vías respiratorias, obligando a los médicos de urgencias de la Policlínica a intubarla de manera inmediata para salvarle la vida.

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A la clínica llegó acompañada por su pareja, un taxista de 29 años que también presentaba quemaduras en la cara y en un brazo. En un principio, el hombre aseguró a la Policía que dos personas en situación de calle los habían atacado con el químico al negarse a entregarles dinero mientras revisaban una llanta del vehículo.

Sin embargo, durante las indagaciones e inspecciones en el centro hospitalario, los investigadores hallaron contradicciones en su testimonio. Minutos después, el conductor habría admitido ante la Policía ser el autor de la agresión contra la mujer, por lo que las patrullas hicieron efectiva su captura en el mismo sitio.

El hombre detenido quedó bajo custodia de la Fiscalía a la espera de ser presentado ante un juez de control de garantías para responder por el delito de lesiones con agentes químicos.

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