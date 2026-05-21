Enviaron a prisión a extranjero que abordó a menor para hacerle propuestas sexuales en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre la captura de un ciudadano extranjero señalado de presuntos delitos relacionados con explotación sexual de menores en la capital antioqueña.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que el hombre fue detenido en medio de los operativos que adelantan las autoridades y en donde se evidenció que el hombre abordó a una menor de 16 años para hacer solicitudes de carácter sexual.

En Medellín fue capturado y enviado a prisión un ciudadano extranjero que había abordado a una adolescente de 16 años para hacerle propuestas sexuales. En los últimos dos años son 32 extranjeros detenidos por delitos relacionados con explotación sexual. #VocesySonidos pic.twitter.com/8AdHdVQlez — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 21, 2026

En el mensaje publicado en redes sociales, Gutiérrez afirmó que “otro desadaptado” fue capturado y reiteró que Medellín “no será refugio” para quienes lleguen a cometer delitos contra niños, niñas y adolescentes.

La noticia se da luego de que se conociera que un ciudadano estadounidense fue condenado a 30 años de prisión por delitos sexuales relacionados con una menor de edad que habría enviado material sexual a cambio de dinero.



Según indicó el mandatario, desde el 2024 ya han sido capturados 32 extranjeros por delitos relacionados con explotación sexual de menores en Medellín. Las autoridades han venido reforzando controles en zonas turísticas, alojamientos y establecimientos nocturnos, especialmente en sectores donde se han identificado denuncias sobre este tipo de hechos.

Gutiérrez insistió en que la ciudad mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a cualquier caso que involucre vulneración de derechos de menores de edad. También hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa.