EPM lanza nueva alerta de posible racionamiento de energía si embalses no alcanzan un 65%

Desde Medellín, EPM lanzó una nueva advertencia frente a lo que podría ser un posible racionamiento de energía para inicios de 2025. Aseguró que se requiere que los embalses terminen el año por encima del 65 % en esta temporada de lluvias.

Esta alerta la hace Empresas Públicas de Medellín, porque los embalses dispuestos para la generación de energía continúan en un 40% de su capacidad.

A su vez, EPM dijo que eso no sería suficiente para combatir el verano que se avecina el gerente de EPM no se especificó concretamente que si entre octubre y noviembre no se alcanza una capacidad en esos embalses de un 70%, o por lo menos un 65%, el otro año sí o sí habrá racionamiento de energía.

"El agregado nacional está en un 49% y APM en un 32 35%. Nosotros, cuando empiece el verano, debemos tener los embalses en un 65 o un 70% para poder pasar ese verano, eso es lo que estamos hoy bregando a recuperar los embalses. Hay una producción, una generación de energía térmica muy alta en este momento en el país, de hecho, se refleja en el costo del kilovatio hora desde la bolsa, pero es tratando de recuperar ese embalse y eso no es de la empresa, es una reglamentación, una regulación a nivel nacional. Ojalá podamos subir esos embalses a más del 65%”, manifestó el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar.

A pesar de ello, insistió y recalcó EPM que se descarta cualquier racionamiento de agua, debido a que los embalses dispuestos para esto superan todos el 80% de su capacidad.