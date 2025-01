Equipos en tierra siguen con labores para llegar hasta avioneta extraviada en Urrao

Aunque Manuel Ricardo Abadía iba a viajar en el vuelo charter HK 2522 que desapareció en la tarde del miércoles en el Suroeste antioqueño, no alcanzó cupo y optó por llegar de otra forma a Medellín, sin saber que así salvó su vida.

Abadía sigue manteniendo la fe intacta de que serán encontrados con vida quienes viajaban en esta avioneta, pues es familiar y amigo de Cristal Sofía, Raquel Palacios, Angie Sanclemente y sus hijos Greimar y Grettel Castro Sanclemente.

Destacó a cada uno de ellos, todos de una misma familia y quienes estaban en compañía de otras tres personas y dos tripulantes que están siendo buscados por las autoridades desde hace más de 36 horas en zona rural de Urrao, Antioquia .

"El día martes llegué aquí al territorio y no pude viajar, venía en ese vuelo, pero cuando no conseguí cupo, entonces me adelanté y me vine por Bahía Solano. El tiempo de dios es perfecto y dios sabe cómo hace sus cosas, a veces las personas nos afanamos por lograr algo, pero sin embargo, no entendemos el designio el del destino y creo que el destino me mostró, que no era el momento ni el lugar", admitió Abadía.

Las labores de búsqueda aéreas fueron suspendidas en la tarde de este jueves, por las condiciones meteorológicas, pero continuaron con cuatro cuadrillas por tierra hasta el punto donde fueron avistados los que serían restos de la aeronave tipo Cessna que cubría la ruta Juradó - Medellín.

El gobernador encargado de Antioquia, Eugenio Prieto, señaló que es un sitio de muy difícil acceso empezando por la extensión del municipio de Urrao, uno de los más grandes de Antioquia, con 2.556 kilómetros cuadrados.

Publicidad

También habló sobre los grupos de rescatistas que fueron enviados por tierra, encargados de la extracción.

"Equipos especializados de rescate SAR que son los que más conocimientos tienen en esto en Colombia y que estamos seguros que si cuando lleguen a la zona identifican que la aeronave y encuentran sobrevivientes son los que tienen la capacidad de atender inmediatamente a esas personas con los mejores equipos médicos científicos y obviamente de extracción", señaló Prieto.

Publicidad

Los equipos operativos terrestres pernoctaron en el área de influencia para llegar cuanto antes al lugar del avistamiento, al tiempo que según Prieto, la Gobernación de Antioquia seguirá acompañando a las familias de los pasajeros y de la tripulación con apoyo psicológico e información permanente.