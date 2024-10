Es extraño silencio de Gobierno por ataque de disidencias a helicóptero: gobernador Rendón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre la crítica situación de violencia que afecta a la región. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, se refirió al reciente ataque que sufrió un helicóptero de la Policía Nacional en Anorí, en el que iban 24 policías que no resultados heridos.

En ese sentido, se preguntó sobre el silencio del Gobierno nacional ante las recurrentes acciones de estructuras criminales, específicamente, las disidencias de las Farc. De acuerdo con el mandatario local, el helicóptero estaba tripulado por comandos jungla que venían de destruir laboratorios rústicos en esa zona, al nordeste del departamento cuando fue interceptado por "criminales".

“Entonces yo me pongo en contacto con, tanto autoridades militares como policiales, y en efecto me confirman la situación. Lo que me ha parecido muy extraño es el silencio que ha mantenido el Gobierno nacional frente a este tema y no es por otra cosa distinta a ese ánimo contemporizador que ellos mantienen permanentemente con esta estructura crimina, que ha perpetrado hechos de violencia en otras latitudes de Antioquia, con unas consecuencias realmente catastróficas”, señaló.

Porque el Gobierno nacional ha fundado su política contra el narcotráfico en lo que ellos llaman las interdicciones y la destrucción en unos eslabones de la cadena distintos a lo que es la radicación, que también por no actuar en materia de radicación, pues el país está inundado de coca, pero eso será otro tema y entonces ellos seguían en esta tarea añadió.

La situación no se limita a la violencia armada, pues habló también del papel de estructuras criminales en áreas mineras, donde se han "violentado los derechos de propiedad" y los mineros son instrumentalizados. Añadió que, allí, se presume son el Clan del Golfo. “Ellos (los mineros) mueren por asfixia en los socavones”, dijo.

“Eso ya es parte de una situación bastante crítica que sí ha afectado en el occidente del departamento de Antioquia, donde, además, se le han violentado los derechos de propiedad a una inversión minera que toma lugar en el municipio de Buriticá. Allí nosotros lo que hemos venido a haciendo es acometiendo las funciones propias y las competencias propias del derecho y Policía, haciendo amparos administrativos”, indicó.

Proyecto del Túnel del Toyo

En cuanto a infraestructura, el gobernador se refirió, específicamente, a la construcción del Túnel del Toyo. Este ambicioso proyecto busca conectar Medellín con el puerto y otras ciudades de Colombia, facilitando el transporte y el comercio.

"Desde el año 2015 se acordó que la mitad lo hacía el departamento de Antioquia y la otra mitad la Nación. A partir de enero, nosotros asumiremos el sector uno del tramo a cargo de la Nación con la perspectiva de que nos entreguen también en cualquier momento el otro sector", afirmó.

Reforma al Sistema General de Participaciones

Sobre la reciente reforma que propone aumentar la participación de los ingresos corrientes a los departamentos, el gobernador se mostró optimista. "Todo lo que le quiebre el espinazo al centralismo le sirve a los entes territoriales y profundiza la descentralización... hay que restarle ese gasto, y entonces las cuentas no darían del tamaño catastrófico que algunos pintan", resaltó.