"Es un fallo trascendental, fuimos víctimas": CCC sobre decisión por contingencia de Hidroituango

En una entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, Santiago García, representante legal del Consorcio CCC Ituango, calificó como “una noticia supremamente importante” el fallo que exonera al consorcio de responsabilidad en la contingencia ocurrida en el proyecto Hidroituango en 2018. El fallo concluyó que el consorcio no incurrió en dolo ni culpa grave durante la construcción del túnel de desviación que colapsó y generó una crisis de magnitud nacional.

“Esto es un fallo trascendental puesto que, desafortunadamente, fuimos víctimas de una narrativa que nos acusaba de actos dolosos en la construcción del túnel que colapsó. Se pudieron allegar todas las pruebas y que se concluya que no tuvimos responsabilidad es una noticia supremamente importante y que nos llena de orgullo. Jamás corrimos la línea ética y cumplimos con todos los estándares en la construcción”, declaró García.

El representante legal también desmintió declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien habría sugerido que el fallo señalaba responsabilidades del consorcio. “Eso no es cierto, eso no lo dice el auto. No sabría por qué Daniel Quintero está diciendo eso”, afirmó. Asimismo, explicó que el acuerdo de confidencialidad suscrito impide revelar el contenido específico del auto, pero reiteró que “los únicos actos que exculparían el pago de los seguros serían el dolo y la culpa grave”, condiciones que no se presentaron.

Diseños bajo responsabilidad de EPM

Según García, el fallo también establece que la responsabilidad por la idoneidad de los diseños recae en Empresas Públicas de Medellín (EPM) y no en el consorcio constructor. “El auto dice que la responsabilidad de la idoneidad de los diseños era de EPM en su relación con nosotros, pero no señala a funcionarios ni mucho menos de EPM”, aclaró.

El representante también destacó que las denuncias instauradas por el consorcio tras la contingencia aún cursan en la Fiscala: “Es un hito para ratificarle a la ciudadanía que somos de confiar y que nuestros comportamientos nunca pasan por lo que se nos acusaban”, puntualizó.

Demanda desde 2020

La demanda, presentada en agosto de 2020, buscaba resolver las diferencias entre las partes en un tribunal, tras las pretensiones que EPM había formulado contra el consorcio en otra demanda. “Nosotros lo que hicimos fue convocar el tribunal para que se pronunciara sobre las mismas pretensiones que tenía EPM contra nosotros, para que se resolviera si tuvimos o no responsabilidad sobre lo que pasó”, explicó García.

Así, el fallo, además de exonerar al consorcio, marca un precedente importante en la historia del megaproyecto, dejando claro que CCC Ituango actuó dentro de los estándares éticos y técnicos en todas las fases de su participación.