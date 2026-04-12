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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Es una red criminal": decano de medicina de la UdeA tras 40 fraudes en examen de admisión

"Es una red criminal": decano de medicina de la UdeA tras 40 fraudes en examen de admisión

Ocurrió en la prueba para especialidades médico-quirúrgicas, a la que aplicaron 3.700 médicos de Colombia y la región. Usaron intercomunicadores, gafas inteligentes, celulares y otros dispositivos.

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