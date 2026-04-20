Estable y en casa, el estado de hombre que fue confirmado con variante del mono en Envigado

Autoridades confirman que el primer caso en el país de una peligrosa variante de la viruela del mono está en Envigado, Antioquia. La denominada clado Ib ocasiona infecciones más graves por lo que las autoridades han adelantado acciones de prevención inmediatas.

La preocupación por el descubrimiento de una nueva variante de la viruela símica no solo es para las autoridades de carácter nacional, sino también para los habitantes del municipio de Envigado, en donde está el hombre que fue detectado con mpoxclado Ib, que, a pesar de estar estable y en su casa, no deja que las medidas de prevención bajen.

Por ahora, y según los datos que ha entregado el Ministerio de Salud, no se han hallado casos adicionales ni tampoco cadenas de transmisión de esta variante que podría generar infecciones más graves que las provocadas por la clado II, la cepa que ha dejado más de 4.800 infectados en Colombia hasta la fecha.

Ante el hallazgo de este caso en el departamento de Antioquia, las autoridades recordaron que la viruela símica se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas con apariencia de ampollas en cualquier parte del cuerpo y, además, puede ocasionar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o agotamiento, síntomas que pueden durar hasta un mes.



Por su parte, ante las alertas emitidas por las autoridades nacional y locales, hay que mencionar que la viruela del mono se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos o mucosa, por lo que la medida más importante en estos casos es el aislamiento, situación que se aplicó en el caso del Valle de Aburrá que es seguido de cerca por expertos.

De momento, la Alcaldía de Envigado se encuentra pendiente de la evolución del paciente, del que se desconoce cómo contrajo la enfermedad, e indicó que se trabaja de la mano del Ministerio de Salud para evitar desinformaciones que puedan generar pánico entre la población civil.

Asimismo, desde Medellín se están emprendiendo las medidas correspondientes e invitaron a las personas a ser corresponsables para evitar que se propague no solo la nueva variante detectada, sino también la viruela del mono llegó hace varios años a Colombia y que aunque no representa mayores peligros, no deja de ser peligrosa para ciertos segmentos de la población.