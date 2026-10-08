Estudiante terminó hospitalizada tras agresión por no prestar maquillaje en colegio de Copacabana

Una estudiante terminó cuatro días hospitalizada tras ser agredida por una compañera tras no prestarle un producto de maquillaje en un colegio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá. Su madre manifestó que desde hace un mes era víctima de bullying

Una estudiante de sexto grado de la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo, en Copacabana, fue víctima de una brutal agresión por parte de una compañera durante el receso escolar, luego de negarse a prestar un producto de cosmetología.

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Según la denuncia de sus allegados y lo evidencia un video grabado por otros alumnos, la menor fue arrinconada, golpeada contra un muro y pateada en repetidas ocasiones ante la mirada pasiva de los demás estudiantes, en un caso de violencia escolar que hoy lleva a su familia a exigir respuestas contundentes a las directivas del plantel.

La madre de la menor asegura que la situación no es aislada y que la menor llevaba cerca de un mes enfrentando un presunto acoso escolar. Incluso, sostienen que el colegio ya había sido alertado sobre las intimidaciones previas y que, ante una de las quejas, un docente le habría respondido a la niña que debía “dejar agredirse para luego interponer la queja formal”. Asimismo, cuestionan que inicialmente la institución les reportó el hecho como “un accidente” y no como una agresión.



“A mi hija me la agredieron física, mental y verbalmente en esa institución. Entonces, por favor, vamos a difundir sin miedo. Me voy a ir hasta las últimas instancias por Isabella. No me da temor, no me da temor porque es mi hija. Salió de mí. Es mi princesa y no lo voy a permitir”, afirmó.

Tras el ataque, la estudiante fue trasladada a las urgencias pediátricas del Hospital Marco Fidel Suárez por las heridas sufridas en el cuerpo y la cabeza. Allí permaneció hospitalizada durante cuatro días y ya fue dada de alta.

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Ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Educación de Copacabana activó el Comité de Convivencia Escolar y dispuso acompañamiento psicosocial para ambas familias, pidiendo prudencia frente a la difusión de los videos en redes sociales.

Mientras las autoridades municipales mantienen el seguimiento al caso y los padres de familia organizan plantones y recolección de firmas para exigir medidas de protección, el caso quedó abierto para que la institución y los organismos de control establezcan las responsabilidades correspondientes.