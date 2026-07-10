Expoartesano La Memoria 2026: más de 600 artesanos exhiben el talento de Colombia

Medellín abrió este viernes las puertas de Expoartesano La Memoria 2026, una de las ferias más importantes del sector artesanal en Colombia, que reúne a más de 600 artesanos y emprendedores provenientes de los 32 departamentos del país. El evento se realizará hasta el próximo 19 de julio en Plaza Mayor.

La feria se consolida como un escenario para preservar las tradiciones y promover el trabajo de quienes mantienen vivas las expresiones culturales del país. Cada pieza elaborada a mano refleja la identidad de un territorio y busca acercar a los visitantes a la riqueza artesanal de Colombia.

La gerente de Artesanías de Colombia, Marcela Cuéllar Sánchez, destacó que Expoartesano es el principal encuentro del sector artesanal en el país y resaltó el papel de los artesanos como guardianes de la memoria cultural.

"Es la feria más importante a nivel colombiano sobre el sector artesanal. Aquí exclusivamente traemos emprendedores artesanos que vienen a contar sus historias a través de las manos. Expoartesano La Memoria representa el crecimiento y fortalecimiento de un sector en el que los artesanos son los responsables de la memoria", afirmó Cuéllar.Para los expositores, llegar hasta Medellín implica un importante esfuerzo logístico, pero consideran que el evento representa una vitrina clave para dar a conocer su trabajo y fortalecer sus ventas.



El artesano Ángel Cortés aseguró que trasladar sus productos hasta la capital antioqueña demanda una gran inversión de tiempo y recursos, aunque considera que la oportunidad lo compensa.

"Realmente el esfuerzo logístico es bastante grande. La artesanía que nosotros manejamos es bastante voluminosa y siempre representa un reto, pero vale la pena porque darse a conocer siempre es importante", expresó.Por su parte, la artesana Alba Torres explicó que su participación busca visibilizar la tradición cultural de la Sierra Nevada y acercarla a miles de visitantes.

"Para nosotros es importante mostrar la cultura de la Sierra Nevada, que hace parte del patrimonio cultural de Colombia. Es importante que las personas puedan admirar nuestras artesanías", manifestó.Los asistentes también resaltaron el impacto de la feria tanto para el turismo como para el fortalecimiento del trabajo de los artesanos colombianos.

Publicidad

Sara Ochoa, visitante del evento, contó que cada año aprovecha su regreso al país para recorrer la feria: "Todos los años vengo. Vivo en otro país, pero siempre regreso. Compro muchas cositas porque me encantan las artesanías y ojalá todos los colombianos puedan venir", señaló.

A su turno, María Cecilia de Molina destacó el aporte de Expoartesano a la economía local. "Mueve mucho el turismo y hay que apoyar al artesano. Ellos realizan una labor muy dura, pero hacen cosas muy hermosas", indicó.Mientras tanto, Carlos Alberto Molina aseguró que uno de los principales atractivos de la feria es observar el nivel de detalle del trabajo artesanal.

"A mí me gusta ver la artesanía. Disfruto observar un trabajo muy bien elaborado y el esfuerzo que representa para quienes lo realizan", comentó. El gerente general de Plaza Mayor Medellín, Ricardo Galindo, afirmó que la feria proyecta importantes resultados económicos tanto para los artesanos como para la ciudad.

Publicidad

"Tenemos 600 artesanos que esperan vender alrededor de 10.000 millones de pesos. Además, compradores nacionales e internacionales exportarán artesanías colombianas y la ciudad recibirá una derrama económica cercana a los 9 millones de dólares", explicó. Durante los diez días de programación, Expoartesano La Memoria 2026 espera recibir cerca de 40.000 visitantes, quienes podrán recorrer una muestra que reúne la diversidad cultural, artística y artesanal de todas las regiones de Colombia.