Expotatuaje se pronuncia tras muerte de joven por infección en Medellín: "Cumplimos los requisitos"

El grave caso del joven Juan Felipe Palacio Vélez, quien falleció a causa de una sepsis tras realizarse un tatuaje durante los tres días de la feria Expotatuaje en Medellín no deja de generar reacciones, esta vez de los organizadores del evento que por 16 años se ha realizado en la ciudad.

Lo primero que indicaron, a través de un comunicado, es que el joven de 26 años fue asistido de manera exclusiva por uno de los expositores durante las tres sesiones (una cada día) de la figura de mago que se estaba realizando. A la par, señalaron que están prestos a colaborar con las autoridades “en lo que estimen pertinente para esclarecer el fatídico hecho que involucra a uno de nuestros aficionados”.

En cuanto al punto que más ha generado cuestionamientos, tanto por parte de la familia de Vélez como de su defensa legal, los organizadores de la feria defendieron que siempre han cumplido “los requisitos solicitados por las autoridades de salud encargadas de estas actividades, además del seguimiento a los protocolos internos exigidos a todos los expositores y participantes”.

Sobre los protocolos, la secretaria de Salud de la ciudad, Natalia López Delgado, explicó que antes de cada evento de ciudad diferentes dependencias de la Alcaldía hacen requerimientos a los organizadores de ferias como esta, sobre quienes recae la responsabilidad de lo que ocurra allí, además del cumplimiento de las normas.



"Se requirió a los organizadores del evento para que cumplieran con todas las medidas de bioseguridad, el uso de todos los elementos de protección como guantes, tapabocas, así como la disposición adecuada de residuos. Incluso, tenemos las actas en las cuales se dieron todas las indicaciones, lamentamos el hecho y continúan las investigaciones para esclarecer la causa fundamental del fallecimiento", dijo la funcionaria.

Según el testimonio de la madre de la víctima, la fiscal Alexandra Vélez, la grave infección que sufrió el joven, que también era apasionado por las motos, le causó sepsis que a su vez causó un paro cardiaco, motivo por el que incluso tuvo que ser reanimado por parte del personal del 123 durante unos 40 minutos.

Luego fue atendido en el Hospital General de Medellín, donde fue diagnosticado con muerte cerebral y posteriormente falleció el pasado miércoles.