Denuncian que hombre murió por infección tras realizarse un tatuaje en Expotatuaje, en Medellín

Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años de edad, no pensó que su pasión por los tatuajes le terminaría costando la vida, pues, tras tener numerosas figuras en su cuerpo, se realizó otra más el pasado fin de semana, algo que, al parecer, le produjo una sepsis que, a su vez, causó un paro cardiaco que originó su muerte.

Según contó su madre, la fiscal Alexandra Vélez, el joven se tatuó un extenso dibujo de un mago en una pierna durante los tres días de la feria Expotatuaje, que se realizó el fin de semana en Plaza Mayor, en Medellín. Para el lunes comenzó a sentirse indispuesto y al día siguiente, incluso, tuvo que ser reanimado por parte del personal del 123.

"Mi muchacho quedó ahí, lo tuvieron que reanimar. Vino el 123 a reanimarlo por 40 minutos, lograron volverlo a que él respirara, pero llega al Hospital General con muerte cerebral y, pues, se le para el corazón definitivamente ayer a las 7 y media de la mañana. Por una sepsis, el médico me dijo, es que él tiene una infección que es provocada por el tatuaje", contó la madre.

Ahora, sus seres queridos cuestionan las condiciones de salubridad en las que le realizaron este procedimiento al joven durante la feria, donde suelen verse por parte de los espectadores estas figuras plasmadas en la piel en vivo.



"Hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo. Es una cosa de mucha irresponsabilidad, porque es una persona tirada en un salón de la Plaza Mayor, tatuando a una persona; es una herida, es que lo que es un tatuaje es una herida, eso es con varias sesiones y con intervalos de tiempo para que el cuerpo se recupere. Se tatuó de la nalga hasta el tobillo y, pues, le provocó una bacteria que me lo mató", detalló la mujer.

La familia de Juan Felipe criticó que tras su muerte el estudio que lo tatuó durante el evento borrara el video donde se mostraba la figura. Blu Radio consultó a la organización de Expotatuaje sobre su versión de los hechos y hasta ahora no ha habido una respuesta, aunque se conoció que están analizando el caso junto con el tatuador y personal de la salud lo sucedido.

Según su mamá, Palacio Vélez será recordado por su amor por las motos, incluso estudió una técnica en mecánica, y su gusto por trabajar con la madera. “Era un muchacho muy sano, que no tenía riesgos”, señaló.



Alcaldía hace comités antes de eventos

Blu Radio conoció que antes de cada evento de ciudad, diferentes secretarías de la Alcaldía de Medellín se reúnen en un comité para hacer requerimientos a los organizadores, sobre quienes recae la responsabilidad de lo que ocurra allí, además del cumplimiento de las normas.

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En el caso de Expotatuajes, se conoció que fue citado tanto al gremio de tatuadores como a los organizadores del evento y las autoridades les reiteraron todas las exigencias de tipo sanitario que estaban obligados a cumplir, además de que fueron convocados a una capacitación y recibieron orientación sobre estos lineamientos.

A la par, durante el evento también se verificaron algunas condiciones, especialmente relacionadas con el tema de alimentos.

