En menos de 24 horas asesinaron otra mujer en Medellín: sicarios en moto le dispararon

Tras el crimen de una joven de 18 años tras una brutal golpiza por parte de su pareja sentimental en el centroriente de Medellín, otro hecho violento contra las mujeres ha generado consternación en la ciudad.

En menos de 24 horas otra fue asesinada en plena vía pública del barrio Estación Villa en el centro de Medellín. La víctima fue identificada como Fanny Del Carmen Jiménez Hernández, de 59 años de edad.

Según el reporte oficial la víctima fue abordada cuando caminaba con un hombre por sicarios que se movilizaban en una motocicleta y le propinaron cuatro impactos con arma de fuego a la altura del pecho y el cuello.

Sobre la mujer se conoce que vivía en un apartamento cerca al parque Bolívar con dos hijos y se dedicaba a cuidar carretas de vendedores ambulantes que guardan en un parqueadero de motocicletas en el centro de la capital antioqueña.



Con al menos seis cámaras de seguridad públicas y privadas las autoridades ya están tras la pista de los victimarios que huyeron tras perpetrar el ataque violento. Sin embargo, no fue la única situación violenta ocurrida en las últimas horas, pues en el barrio Aranjuez, en condiciones similares asesinaron con arma de fuego a César David García, de 24 años de edad.

En lo corrido de 2026 en Medellín se han registrado 104 homicidios, 19 menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. De ese total nueve han sido mujeres y ocho casos categorizados como presuntos feminicidios para ser investigados.