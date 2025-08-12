Los arrestaron por hacer tatuajes a mujeres y publicarlos en TikTok: hay polémica

Las autoridades egipcias han arrestado a tres tatuadores en menos de una semana por mostrar en videos subidos a la plataforma TikTok sus dibujos en cuerpos de mujeres, en medio de una campaña contra los creadores de contenido iniciada a principios de mes.

El Ministerio del Interior egipcio publicó este martes que han detenido a un individuo en El Cairo por "publicar vídeos en redes sociales donde aparecía tatuando a mujeres de forma indecente y contraria a los valores sociales".

"Después de varias denuncias contra un individuo por publicar videos en redes sociales donde aparecía tatuando a mujeres de forma indecente y contraria a los valores sociales, el individuo (un residente de El Cairo que había sido previamente acusado en dos casos de violación de la moral pública) fue arrestado", de acuerdo al Ministerio del Interior.

Asimismo, el joven, que había sido arrestado anteriormente por dos casos de "violación de la moral pública", poseía "varios dispositivos electrónicos, que tras un examen técnico contenían varios de los clips mencionados, equipo médico y materiales, cuyo uso no estaba autorizado por las autoridades competentes", de acuerdo a la nota.

Referencia aplicación TikTok. Foto: AFP

El ministerio destacó que al ser interrogado, admitió haber publicado los videos mencionados "para aumentar las visualizaciones en su página de redes sociales y obtener beneficios económicos".

La cuenta de este tatuador no ha sido hasta el momento cerrada por TikTok, donde subía estos clips mostrando los dibujos en zonas del cuerpo de mujeres como en brazos o espalda.

En los últimos días, también han sido arrestados un hombre y una mujer tatuadores que también subían el mismo contenido a la plataforma, además de a otras redes sociales, con prácticamente los mismos cargos.

Esto se enmarca en la campaña que lleva a cabo Egipto desde inicios de este mes contra creadores de contenido en TikTok después de que se presentaran varias denuncias por "violar la moral pública".

Tatuaje, referencia Foto: Unplash

Hasta el momento, una treintena de ellos han sido detenidos, aunque unos pocos han sido liberados.

La semana pasada, la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR) instó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía a cesar la persecución judicial contra los creadores de contenido, "presentándoles cargos vagos y con sesgos morales y sociales", como "violar los valores familiares egipcios".

"Esto forma parte de una agresiva campaña de seguridad, dentro de un esfuerzo más amplio, aparentemente selectivo desde el punto de vista legal e incipiente, para criminalizar el contenido en línea, que comenzó en 2020 y continúa hasta la fecha", según la ONG egipcia.

La fuente apuntó que estos arrestos se producen tras "intensas campañas en Internet que exigían la detención de un grupo de creadores de contenido, en particular mujeres, quienes, al parecer, provienen de un entorno social modesto, y han logrado obtener ingresos y fama gracias a su contenido en Internet".

La controversia con TikTok se intensificó tras la aparición de un vídeo viral en el que una 'tiktokera' afirmó ser la hija secreta del difunto presidente Hosni Mubarak y una excantante pop, y también alegó la existencia de una red de tráfico de órganos humanos que opera en el país de los faraones, implicando a varias personalidades del mundo del espectáculo.