Necesita esto en su WhatsApp ya mismo: la función para que su celular no se llene de archivos

El uso constante de WhatsApp puede llevar a que un dispositivo se llene rápidamente de archivos multimedia que, en muchas ocasiones, no son necesarios. Y es que, por defecto, la aplicación guarda automáticamente los audios, videos y fotos que reciba en su teléfono.

Esta funcionalidad, aunque conveniente, puede consumir una gran cantidad de espacio de almacenamiento, haciendo que un celular se vuelva lento o se quede sin memoria, haciendo que WhatsApp no sirva con normalidad.

Sin embargo, existen diversas maneras de controlar esta descarga y guardado automático para mantener optimizado el sistema, ya sea desde iOS o Android.



Cómo evitar que WhatsApp guarde archivos en Android

Para los usuarios de Android, WhatsApp ofrece opciones detalladas para gestionar cómo se guardan los archivos multimedia, tanto a nivel general como para chats específicos.

Los archivos multimedia en Android se guardan en la carpeta de WhatsApp, que se encuentra en la memoria interna si dispone de ella, o en la tarjeta SD externa si no tiene almacenamiento interno.

Puede modificar la configuración global de la aplicación para que no guarde automáticamente ningún archivo en el almacenamiento local del celular. Es muy sencillo y rápido.



Toque el ícono de más opciones, generalmente es el de tres puntos verticales.

Luego, selecciona AJUSTES.

La opción de CHATS.

Finalmente, desactive la opción VISIBILIDAD DE ARCHIVOS MULTIMEDIA.

Si en algún momento desea que WhatsApp vuelva a descargar audios, videos y fotos automáticamente, puede reactivar esta opción en cualquier momento.

Es importante tener en cuenta que cambiar este ajuste global no modificará ninguna de las opciones de descarga automática que haya seleccionado previamente en chats o grupos específicos.



Para dejar de guardar archivos multimedia de chats o grupos específicos

Si prefiere un control más granular, puede ajustar la configuración para chats individuales o grupales específicos, permitiendo que otros chats sigan guardando contenido.



En la pestaña Chats, toque el chat individual o grupal del que desea no descargar o guardar contenido.

Seleccione el nombre del contacto o del grupo en la parte superior para ver las secciones Info. del contacto o Info. del grupo.

para ver las secciones Info. del contacto o Info. del grupo. Toque Visibilidad de archivos multimedia, seleccione NO y luego OK.

Cómo evitar que WhatsApp guarde archivos en iOS

Para los usuarios de iPhone, el proceso para gestionar el guardado de archivos multimedia también ofrece control a nivel global y para chats individuales.

En este caso, también podrá configurar WhatsApp para que no guarde automáticamente fotos ni videos en la aplicación Fotos de su iPhone.



Toque configuración.

Seleccione Chats.

Y desactive la opción Guardar en Fotos.

Al igual que en Android, si decide en el futuro que desea que WhatsApp vuelva a guardar automáticamente los archivos, puede reactivar la opción Guardar en Fotos en cualquier momento.



Para evitar que se guarden los archivos multimedia de chats individuales o grupales específicos

En la pestaña Chats, toque el chat individual o grupal en cuestión.

Toque el nombre del contacto o del grupo para acceder a la información del contacto o del grupo.

Ahora la opción Guardar en Fotos y seleccione una de las siguientes opciones según su preferencia:

Predeterminado (activado): Los archivos multimedia recibidos se guardarán en Fotos. Siempre: Todos los archivos multimedia recibidos se guardarán en Fotos. Nunca: Los archivos multimedia recibidos no se guardarán en Fotos.

Al aplicar estas configuraciones, podrá gestionar de manera efectiva el espacio de almacenamiento de su celular, evitando que WhatsApp guarde archivos innecesarios y manteniendo un funcionando de forma óptima.