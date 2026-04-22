Familia paisa pide por repatriación de hombre fallecido en Palma de Mallorca, España

La muerte de Christopher Albeiro García Builes en Palma de Mallorca, España, ha causado tristeza en Medellín en donde está la mayoría de su familia, quienes hoy le piden a las autoridades correspondientes que investiguen a profundidad el fallecimiento del hombre que, hasta el momento, se desconoce cuál es la causa.

Sin embargo, no es la única situación que atormenta a la familia paisa, ya que su regreso a Colombia ha sido todo un dolor de cabeza, pues a pesar de que ya se logró recaudar el dinero para poder cremar a Christopher, aún no se ha podido concretar la repatriación de las cenizas.

Leidy Mitchell García Builes, hermana del hombre fallecido en territorio europeo, aseguró que se están haciendo todas las gestiones para que la esposa y los dos hijos de Christopher puedan volver a Medellín con las cenizas en un proceso voluntario, ante los elevados costos.

"En este momento estamos buscando como asesoría para poder que ella tenga como un retorno acá voluntario y pueda traer las cenizas de él. Eso en ese momento es lo que estamos buscando", indicó García.



Hay que mencionar que el hombre llevaba cerca de un año en territorio español en donde había desempeñado diferentes labores en busca de tener una mejor oportunidad económica, por lo que su muerte los tomó por sorpresa.

Ahora y en medio del dolor por el fallecimiento de Christopher, su familia en Medellín espera que muy pronto se puedan reunir con la esposa y los dos hijos del hombre que quedaron desamparados en territorio europeo y que hoy buscan desesperadamente poder volver a Colombia.