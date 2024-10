Familiares y amigos dan último adiós a ciclista Marlon Pérez: "Era una persona muy alegre"

Para reconocer el legado que deja para el ciclismo en Antioquia y Colombia, en horas de la tarde de este sábado, 5 de octubre, ciclistas, familiares y amigos de Marlon Pérez le dan el último adiós en la sala de velación La Ceja, cerca al parque principal de este municipio del Oriente de Antioquia, desde donde lo recuerdan con fotos en vida, con la alegría que lo caracterizaba.

Gilberto Manrique Otálvaro, primo del pedalista, manifestó que la familia siente el cariño que tenían por Pérez, que está siendo acompañado por sus allegados y se espera que más se sumen a la misa que se adelantará a las 3 de la tarde en la Parroquia Basílica Nuestra señora del Carmen (en el parque principal), para luego llegar a la inhumación en el cementerio local de La Ceja.

"Nosotros pensamos que de pronto Rigo sí llegue, porque él sin dudas fue el mejor compañero que tuvo Marlon y al que le tendió la mano. Era una persona muy alegre, una persona quien siempre incitaba en los momentos de que podía estar con la familia, siempre nos invitaba que fuéramos que a las fincas de él, era demasiado, demasiado alegre", narró el familiar.

Sus seres queridos y cercanos lo recuerdan con nostalgia, tal y como lo hizo su amigo Javier Serna. "Unas palabras de él no se van a olvidar porque cuando fuimos a correr la ruta él me decía 'póngase, llévese los zapatos porque hoy nos vamos a subir al podio', y así fue. Ese día ganamos la ruta de Oro, yo le decía, 'oiga, yo me iba a traer las chanclas y usted me dijo, no, llévese los zapatos porque no vamos a subir al podio', y sí se cumplió", detalló Serna.

Familiares y amigos del ciclista Marlon Pérez le dan el último adiós en el municipio de La Ceja. Con fotos en vida de sus triunfos ciclísticos y una bandera de Colombia le hacen un homenaje en el Oriente de Antioquia, donde esta tarde será su sepelio. #VocesySonidos pic.twitter.com/PqUTtLdn8c — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 5, 2024

"Marlon era un tipo muy espontáneo, muy alegre, era muy dado a la gente, soñaba a toda hora con su bicicleta y así como en algunos programas radiales que hay, él la meta que se trazaba la cumplía. Muchas veces dijo que se retiraba, le volvían a ofrecer a poner otra propuesta en la mesa y volvía y la cogía. En la última que estaba era en los Paralímpicos con una persona de baja visión en una bicicleta que se llama Tandy", detalló el primo de la víctima.

Aunque la investigación está en manos de las autoridades, se espera que un grupo especial de Policía Judicial asuma la indagación y que se emita la orden de captura contra el señalado responsable de haberlo atacado con arma cortopunzante, en El Carmen de Viboral.