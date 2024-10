Crean equipo especial para esclarecer el asesinato del ciclista Marlon Pérez en Antioquia

De luto continúa el ciclismo colombiano tras conocerse el asesinato del expedalista Marlon Pérez , quien tras compartir por varias horas con un hombre, al parecer, se vieron involucrados en una riña donde el sujeto agredió a Pérez con arma blanca y lo dejó tendido en el piso de una carretera destapada. Una vez ocurrido el hecho y a pesar de ser auxiliado por las autoridades, el exitoso exciclista murió en el hospital de El Carmen de Viboral.

El supuesto responsable del homicidio es conocido como 'Barbas', y aunque no fue capturado en flagrancia se encuentra detenido a la espera que la justicia determine qué va a pasar con él. Sin embargo, lo que llama la atención de las autoridades es cuál habría sido el motivo del ataque en su contra.

Aun así, la Policía Nacional anunció la designación de un grupo de policía judicial para adelantar las labores investigativas, según confirmó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.

"Desde el mismo instante en que nos enteramos de la situación, hablamos con el comandante del Departamento de la Policía de Antioquia y le pedimos conformar un grupo especial de policía judicial de la mano con la Fiscalía para esclarecer lo más pronto posible este hecho y poder identificar e individualizar las personas o la persona que lo haya cometido ", dijo el secretario.

Publicidad

Varios habitantes del sector donde ocurrió el hecho que cegó la vida del expedalista insistieron que los asombró la noticia porque el lugar donde sucedió el ataque es bastante tranquilo.

"Estamos consternados porque es un sector muy tranquilo y nunca se había escuchado un acto de violencia como el que sucedió", manifestó un habitante de ese municipio. "La verdad esto es muy tranquilo y es la primera vez que escucho algo por acá así, pero no se dio nada, ni se escuchó tampoco nada, ningún rumor de nada", agregó otro transeúnte del sector.

Publicidad

Mientras se espera que en las próximas horas se expida la orden de captura contra el presunto asesino, sus seres queridos y amigos cercanos lo recuerdan con nostalgia, tal y como lo hizo su amigo Javier Serna.

"Unas palabras de él no se van a olvidar porque cuando fuimos a correr la ruta él me decía 'póngase, llévese los zapatos porque hoy nos vamos a subir al podio', y así fue. Ese día ganamos la ruta de Oro, yo le decía, 'oiga, yo me iba a traer las chanclas y usted me dijo, no, llévese los zapatos porque no vamos a subir al podio', y sí se cumplió", detalló Serna.

Otro de los grandes amigos de Pérez fue Rigoberto Urán , quien lamentó la muerte del hombre que le permitió a 'Rigo' pisar suelo europeo y ser lo que hoy por hoy es el ciclista antioqueño.

"El ciclismo colombiano está de luto. Acabamos de perder un gran amigo, un parcero mío, Marlon Pérez, quien fue esa persona que me ayudó tanto para ir al ciclismo europeo, de borrar a Europa. Desde por acá le quiero enviar a toda su familia muchas fuerzas en estos momentos tan complicados. Para el ciclismo colombiano es un momento complejo, difícil, una situación que lo pone uno a pensar mucho", indicó Rigo.

Publicidad

Hay que recordar que en su trayectoria Pérez celebró numerosas victorias incluyendo siete etapas de la Vuelta a Colombia y cinco en el Clásico RCN, obtuvo oro en los Juegos Panamericanos de 2011 en Guadalajara y en 1994 se consagró como campeón mundial en pista en Ecuador. Además, fue abanderado de la delegación colombiana y recibió un reconocimiento a su dedicación y logros en el deporte, con esa pasión lo recuerda Jesús Piedrahita, gerente del equipo de ciclismo Orgullo Paisa.

"Fue una insignia para el equipo, el primer campeón mundial en pista que ha logrado el orgullo paisa. Lamentable noticia desde todo punto de vista porque Marlon era un deportista muy sencillo, amable, dispuesto a colaborar, a enseñarle a los niños", expresó Piedrahíta.

Publicidad

Se espera que en las próximas horas se lleven a cabo las exequias de Pérez en el municipio de La Ceja en donde cientos de personas le darán el último adiós al reconocido exciclista que puso a celebrar al país en más de una ocasión.