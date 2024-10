Federico Gutiérrez sobre supuesto plan para atentar contra él: "El Gobierno debe responder"

Tal y como lo reveló Blu Radio , tras un estudio de inteligencia militar, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue notificado desde el pasado viernes que le añadieron seis policías militares a su esquema de seguridad, tras conocerse que el mandatario podría ser víctima de un presunto atentado.

Sobre el tema, Gutiérrez calificó como delicada su situación, aseguró que es el Gobierno nacional el que debe dar información sobre su caso y reiteró que no se rendirá en su lucha contra las estructuras criminales.

"Yo fui informado el viernes pasado de una situación delicada, pero debe ser el Gobierno Nacional que dé información sobre este caso. Yo lo único que le digo a la ciudadanía y a la gente es a esas estructuras criminales no les tenemos miedo. Nosotros aquí nos hemos ido a trabajar y a dar golpes todos los días a las estructuras criminales y les vamos a seguir dando golpes", manifestó el mandatario.

Al respecto de la situación, el presidente del Concejo Andrés Tobón, así como los concejales Claudia Carrasquilla y Alejandro de Bedout pidieron garantías de seguridad para el mandatario y criticaron al Gobierno nacional por no poner como prioridad la protección a líderes como Gutiérrez.

"Es una muestra muy clara de que hacer oposición en este país, sea cual sea el escenario, es riesgoso", dijo Tobón. "El país está al revés, no puede ser que un mandatario local como Federico Gutiérrez, que no se ha dejado silenciar, no se ha dejado doblegar de las presiones del gobierno nacional, que reduzcan su esquema de seguridad y que tenga que ser la policía la que salga a garantizarle su vida a él y a su familia", agregó a su turno el concejal De Bedout.

"Lo deja uno con un sinsabor de establecer qué es lo que realmente quiere la unidad nacional de protección frente a una situación de riesgo como la que tiene el alcalde", cuestionó la concejal Carrasquilla.

Vale la pena recordar que hace un par de meses, la Unidad Nacional de Protección le desmontó a Gutiérrez su esquema de seguridad en más del 50 por ciento, motivo por el que el concejal De Bedout cuestionó cuál es la agenda de esta entidad, que en su concepto desprotege al mandatario mientras que fortalece “a los bandidos y los deja movilizar por todo el país", recordando el escándalo de los disidentes de las Farc en julio.

"Nosotros hemos sido informados directamente por policía, por ejército de una situación en mi contra, pero que sean ellos. Yo en eso lo único que tengo que hacer es seguir trabajando. No podemos parar, seguiremos trabajando y que sea el Gobierno nacional el que se pronuncie", reiteró Fico.