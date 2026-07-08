Ficha de Creemos fue nombrada en el gobierno Abelardo De La Espriella: ¿Quién es Juliana Gutiérrez?

Luego del triunfo el pasado 21 de junio, el presidente electo Abelardo De La Espriella, ha empezado a conformar su gabinete y, en medio de los nombres, se confirmó a la antioqueña Juliana Gutiérrez como ministra de Deportes.

La hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que a través de su movimiento político, Creemos, desde el inicio se la jugó por el De La Espriella, apoyándolo en Medellín y Antioquia, logró una ficha en el gobierno electo.

Sobre Juliana Gutiérrez

Es administradora de empresas y magíster en administración de riesgos. Tiene una gran trayectoria en el trabajo social, con un gran liderazgo con las familias de pacientes oncológicos del departamento. Por cuenta de una situación difícil en su vida, su primer hijo Jerónimo, fue diagnosticado con cáncer y, a pesar de una batalla con sus allegados, falleció a principios del año 2012.



Ella creció en el barrio Belén Alameda, al occidente de la ciudad, y es la menor de tres hermanos. Siempre ha señalado que, aunque acompaña a Federico, su ingreso a la política es por esas familias, que han vivido lo mismo que ella, que han sufrido en diferentes problemáticas en el país.

Juliana Gutiérrez hace parte de los 10 nombres que ya se conocen del gobierno electo de Abelardo De La Espriella y donde faltan 8 nombres más.