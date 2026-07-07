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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gremios económicos del Valle del Cauca respaldan elección de Abelardo De La Espriella

Gremios económicos del Valle del Cauca respaldan elección de Abelardo De La Espriella

El sector empresarial del departamento manifestó su rechazo a toda afrenta contra la democracia.

Panoránica de Cali.
Panorámica de Cali.
Foto: Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

A través de un comunicado. el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca aseguro que la elección de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo fue legítima y, por esa razón, los reconoce como los próximos presidente y vicepresidente de Colombia.

Los gremios económicos del departamento están pidiendo a las instituciones del país que respeten la voluntad, expresada por la mayoría de los colombianos en las urnas, pues los resultados del pasado 21 de junio son la expresión soberana de los votantes.

"La democracia se fortalece cuando se respeta la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y las decisiones de las autoridades electorales competentes. Hoy el país necesita serenidad, confianza institucional y unidad. Hacemos un llamado a todos los sectores a rechazar cualquier afrenta contra la democracia y a trabajar conjuntamente por una Colombia con seguridad jurídica, estabilidad y oportunidades para todos", señaló Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del comité.

El sector empresarial de Valle del Cauca también manifestó su respaldo a la Registraduría así como a las fuerzas militares y de policía del país, los gremios señalan que estas instituciones garantizaron unas elecciones dentro del orden constitucional.

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