Supersalud denunció a Federico Gutiérrez por supuesta obstrucción en auditoría

En medio de las controversias que ha causado en Antioquia la llegada de la Superintendencia de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia, la entidad de carácter nacional denunció presuntos maltratos y obstrucciones durante proceso de vigilancia en la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

Según la Supersalud, un equipo de 13 auditores se desplegaron para verificar el manejo de los recursos y la gestión del sector salud en ambas administraciones. No obstante, el equipo, al parecer, ha enfrentado maltrato por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la subsecretaria jurídica, Liliana Correa.

Las supuestas irregularidades fueron informadas a la Procuraduría General de la Nación y posteriormente se hizo la denuncia penal por violencia contra servidor público y obstrucción ante la Fiscalía General de la Nación, ya que, como afirma la Supersalud, “ninguna autoridad territorial está por encima de la ley ni puede impedir el ejercicio de inspección”.

Hay que recordar que esta misma actuación de la Superintendencia, que había sido anunciada desde la semana pasada, había causado el rechazo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que la entidad al mando de Daniel Quintero no puede interferir en temas de la ciudad y que solo querían, “hacer daño”.



"Son parte del robo de la salud. Se robaron a Medellín. Él está imputado y está en etapa de juicio. Quieren hacer daño hasta lo último. Les deberíamos es dar la dirección de la Fiscalía General de la Nación que vayan allá y, de una vez, los dejen", indicó el mandatario.

Pero no fue solo Gutiérrez quien rechazó la auditoría de la Supersalud, ya que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que lo que quiere hacer el exmandatario de Medellín es, “ruido y show”.

"Con más ánimo politiquero, revanchista y oscuro que de cualquier otra cosa. Hemos pedido un acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, porque estamos frente a unos forajidos, y con esos forajidos nunca se sabe", aseguró Rendón.

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A la espera de los resultados de la auditoría y de la respuesta de Federico Gutiérrez ante la denuncia, la Superintendencia reiteró que ninguna autoridad territorial puede impedir el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden por ley y afirmó que estas auditorías hacen parte de un plan estratégico para proteger los recursos de la salud y combatir la corrupción en el país.