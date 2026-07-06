Medellín y Antioquia respaldaron propuesta de crear Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana

Es que han sido innumerables las diferencias del gobierno de Gustavo Petro y los gobernantes en Antioquia, no solo en temas de infraestructura, recursos, si no en materia de seguridad, donde el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador, Andrés Julián Rendón, han insistido que ha beneficiado a los criminales.

Por eso, el primero en salir a celebrar el anunció del presidente electo Abelardo de La Espriella fue el alcalde Gutiérrez, quien respaldó la iniciativa del futuro jefe de Estado de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

En su cuenta de X, aseguró lo siguiente:

"Que diferencia un presidente que quiere seguridad para la gente vs otro que venía a Medellín a hacer “Tarimazos” con los criminales. Que nuestra gente viva tranquila. Los únicos que deben sentir miedo son los criminales.”, hecho que amplió en Noticias Caracol.



"Me parece muy bien que tenga como prioridad la seguridad para la gente en el país, vs lo que ha ocurrido con el gobierno Petro, el Gobierno nacional, que su visión de seguridad era venir a Medellín a hacer tarimazos para reunirse con los peores criminales y sacarlos de la cárcel", indicó el mandatario.

Agregó que está de acuerdo con el fin de la llamada paz total, que le dio beneficios a los delincuentes en el caso de Medellín, reunidos en la cárcel de Itagüí, una mesa de conversación que tuvo escándalos como el parrandon con Nelson Velasquez.

"Aquí hay voluntad, porque, mire, el presidente de Petro pudo haber hecho muchas cosas, pero se dedicó fue a darle privilegios a las peores estructuras criminales. Hay un rezago a nivel nacional en seguridad, crecieron el ELN, Clan del Golfo, disidencias. Todas esas estructuras crecieron y ponen en riesgo no solo las zonas rurales, sino también las ciudades", expresó Gutiérrez.

Publicidad

En el mismo sentido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció y fue más allá, al proponer que se cree una estrategia especial para la seguridad territorial, con foco en la ruralidad, donde hoy tiene lugar el 70% de los homicidios.

En su cuenta de X el líder de los antioqueños indicó, “es indispensable reconocer que no puede haber bienestar en los centros urbanos si no se contienen los factores generadores de violencia en el campo, y si no se afecta a los grupos ilegales que desde allí delinquen.”

Agregó que, “hemos resistido el embate criminal estos cuatro años, que nos ha dejado la paz total, con un crecimiento de las FARC de 70% y del Clan del Golfo de 60%; más de 20.000 hectáreas de coca; extorsión que golpea a campesinos, comerciantes y transportadores; minería ilícita y otras economías delictivas que amenazan la tranquilidad de decenas de municipios.”

Publicidad

Finalmente, Rendón señaló que desde la Gobernación ofrecerán acompañamiento para exponer, justificar y movilizar ante la Corte Constitucional con argumentos sólidos, la urgencia de reactivar la fumigación aérea con el apoyo de gobiernos aliados, “es el único camino”.